रक्तांचल और मस्तराम जैसी वेब सीरीज में नजर आ चुकी ऐक्ट्रेस केनिशा अवस्थी ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो अभी भी सिंगल है. शायद इसकी एक वजह ये भी है कि अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति मिला नहीं जो फीलिंग समझ सके. क्योंकि पार्टनर के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि वो सपोर्टिव हो. क्योंकि एक आर्टिस्ट के तौर पर लोगों को लगता है कि हमारी जिंदगी बहुत आसान है. लेकिन ऐसा होता नहीं है. ये एक बंजारे की तरह जिंदगी होती है.

कभी किसी के साथ. कभी कहां. आज के दौर की बात की जाए तो ऐसे रिश्ते रहे ही कहां हैं जो स्थायी हों. लोग इतने ambitious हो गए हैं कि उनके पास वक्त ही कहा हैं रिश्तों को संभालने के लिए. यही वजह है कि शादियां टूट रही हैं.

केनिशा ने बताया कि बॉलीवुड में टैलेंट से कम जी हजूरी से ज्यादा काम मिलता है. यहां ये कहकर सलाह दी जाती है कि कुछ बड़े लोगों के घर , ऑफिस, पार्टियों में हाजरी लगाया करो, काम मिलेगा.