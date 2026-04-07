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1960 के मुंबई की अंडरवर्ल्ड कहानी- Matka King का दमदार ट्रेलर रिलीज, छाए Vijay Varma
Vijay Varma Matka King: विजय वर्मा- कृतिका कामरा स्टारर वेब सीरीज 'मटका किंग' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. जानते हैं इससे जुड़ी सारी डिटेल.
Matka King Trailer: ओटीटी की दुनिया में एक और दमदार क्राइम ड्रामा की एंट्री हो चुकी है. Vijay Varma की मोस्ट अवेटिड फिल्म Matka King का ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया है. ये सीरीज़ दर्शकों को सीधे 1960 के दशक के मुंबई की उस अंधेरी दुनिया में ले जाती है, जहां सत्ता, पैसा और अपराध का खतरनाक खेल चलता था.
सीरीज में विजय वर्मा बृज भाटी नाम के व्यक्ति का किरदार निभा रहे है.ट्रेलर में बृज भाटी की दुनिया को विस्तार से दिखाया गया है.वह 1960 के दशक के मुंबई में एक साधारण कपास व्यापारी होता है, जो बेहतर जिंदगी का सपना देखता है.एक आइडिया के जरिए वह ‘मटका’ जैसे जुए के खेल को एक बड़े स्तर पर ले जाता है.लेकिन जैसे-जैसे उसका दायरा बढ़ता है, वैसे-वैसे उसके सामने मुश्किलें और खतरे भी बढ़ते जाते हैं.
ट्रेलर में दिखाया गया है कि कैसे एक सपना धीरे-धीरे एक बड़े संघर्ष में बदल जाता है.ट्रेलर में कृतिका कामरा, सई ताम्हणकर और गुलशन ग्रोवर के किरदारों की झलक भी दिखाई गई
मटका किंग की कहानी
इस सीरीज में काम करने को लेकर विजय वर्मा ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, ”’मटका किंग’ सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी यात्रा है जो महत्वाकांक्षा, ताकत और सफलता की असली कीमत को सामने लाती है.इस प्रोजेक्ट पर काम करना मेरे लिए बेहद रोमांचक रहा, लेकिन इसके साथ ही यह काफी चुनौतीपूर्ण भी था.खासतौर पर इसलिए क्योंकि यह कहानी एक अलग दौर में सेट है, जिसे मैंने पहले कभी नहीं निभाया था.”
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बृज भाटी का किरदार निभाना आसान नहीं था
उन्होंने कहा, ”मेरे लिए बृज भाटी के किरदार को जीवंत बनाना आसान नहीं था, क्योंकि इसमें कई परतें हैं और हर भावना को सही तरीके से दिखाना जरूरी था.’दहाड़’ और ‘मिर्जापुर’ के बाद ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम करना मेरे लिए खास अनुभव रहा.”
विजय ने कहा, ”निर्देशक नागराज मंजुले और अभय कोरान्ने ने मुझे पूरी रचनात्मक आजादी दी.इससे मुझे अपने किरदार को गहराई से समझने और उसे अपने तरीके से पेश करने का मौका मिला.मुझे विश्वास है कि भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के दर्शक इस कहानी से जुड़ाव महसूस करेंगे.”
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कृतिका कामरा ने क्या कहा?
वहीं कृतिका कामरा ने अपने किरदार को लेकर कहा, ”यह मेरे लिए अब तक का सबसे अलग अनुभव रहा.इस किरदार ने मुझे नई चुनौतियां दीं और अपने अभिनय को और बेहतर करने का मौका दिया.हर सीन मेरे लिए सीखने का मौका था, जहां मुझे अपने किरदार की सोच और उसकी मजबूती को समझना पड़ा.”
वहीं बृज भट्टी की पत्नी बरखा का रोल करने वाली एक्ट्रेस सईं ताम्हणकर ने कहा, ”पहली नजर में यह एक साधारण गृहिणी का किरदार लगता है, लेकिन असल में यह बहुत मजबूत और स्वतंत्र सोच वाली महिला है.मेरा किरदार अपने पति के पीछे नहीं चलता, बल्कि खुद अपने फैसले लेता है और अपनी अलग पहचान बनाता है.यह रोल मेरे लिए एकदम नया था.”
एक पीरियड ड्रामा
निर्देशक नागराज मंजुले ने इस सीरीज को लेकर कहा, ”यह एक पीरियड ड्रामा फिल्म है.यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो अपने सपनों और सम्मान के लिए लड़ता है.हमने सीरीज के हर पहलू पर खास ध्यान दिया है, चाहे वह सेट डिजाइन हो, कपड़े हों या फिर उस दौर का माहौल, हमने हर बारीकी पर काम किया है, ताकि कहानी ज्यादा वास्तविक लगे और दर्शक उससे जुड़ सकें.”
‘मटका किंग’ सीरीज 17 अप्रैल को प्राइम प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है.
(इनपुट एजेंसी)
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