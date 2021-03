Maya Sarao’s stunning Look As Journalist From Upcoming Thriller a thursday Is Out- आरएसवीपी मूवीज ने ब्लू मंकी फिल्म्स के साथ अपनी आगामी डायरेक्ट-टू-डिजिटल थ्रिलर, ‘ए थर्सडे’ से अब माया साराओ का पहला लुक रिलीज कर दिया है. बेहजाद खंबाटा द्वारा निर्देशित और लिखित, यह फिल्म गुरुवार को होने वाली अकल्पनीय घटनाओं पर आधारित है. आरएसवीपी मूवीज ने अपने सोशल मीडिया पर माया का लुक साझा करते हुए लिखा,नेशनल टेलीविजन पर लाइव रिपोर्टिग, यह जानते हुए कि एक गलती उसे काफी भारी पड़ सकती है. मिलिए निर्भीक और निडर माया साराओ को लाइव रिपोर्टिंग के साथ. Also Read - बच्चे की डिलीवरी के बाद मंगेतर से शारीरिक संबंध नहीं बना पा रहा है ये एक्टर, जानें क्या है वजह

माया टेलीविजन पर लाइव रिपोर्टिग करने वाली एक पत्रकार की भूमिका निभाएंगी जहां वह एक गुलाबी रंग की शर्ट के ऊपर स्ट्रिपड ब्लेजर, शार्ट हेयर कट और चेहरे पर गंभीर हावभाव के साथ नजर आ रही हैं.

Also Read - Rubina Dilaik dances in Shakti Astitva Ke Ehsaas Kii promo- 'आ रही हूं मैं'

फिल्म में एक बुद्धिमान प्ले स्कूल टीचर, नैना जेयसवाल की कहानी दिखाई गई है जो यामी गौतम द्वारा अभिनीत है और वह 16 बच्चों को बंधक बना लेती हैं. पहली बार यामी को एक ग्रे किरदार में दिखाते हुए, नेहा फिल्म में पुलिस वाले की भूमिका में दिखाई देंगी.

ए थर्सडे के निर्माता, रोनी स्क्रूवाला आरएसवीपी के तहत ए थर्सडे का निर्माण करेंगे क्योंकि वह हमेशा नई स्क्रिप्ट और प्रतिभाओं की तलाश में रहते हैं.

इस दिलचस्प थ्रिलर में नेहा धूपिया, डिंपल कपाड़िया, अतुल कुलकर्णी, माया सराओ जैसे कई प्रतिभाशाली कलाकारों ने अहम भूमिकाएं निभाई हैं, जिसमें यामी गौतम प्रमुख भूमिका में हैं.

आरएसवीपी और ब्लू मंकी फिल्म्स द्वारा निर्मित ए थर्सडे, 2021 में डिजिटल रूप से रिलीज होगी जिसकी शूटिंग हाल ही में शुरू की गई है.