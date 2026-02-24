By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Mayank Pawar Death: मयंक पवार की मौत, कभी कंटेस्टेंट के लिए रो पड़ी थीं सनी लियोनी, स्प्लिट्सविला 7’ से आई दिल तोड़ने वाली खबर
Mayank Pawar Death: रियलिटी शोज़ से नाम कमाने वाले मशहूर एक्टर मयंक पवार अब इस दुनिया में नहीं रहे. इनके निधन की खबर से फैंस शॉक्ड में हैं.
Mayank Pawar Death: रियलिटी शोज़ की से मशहूर हुए अभिनेता मयंक पवार के अचानक हुए निधन ने फैंस को शॉक्ड कर दिया है. मयंक, ‘एमटीवी स्प्लिट्सविला’ सीजन 7 के सबसे चर्चित कंटेस्टेंट में से एक हैं. इनके आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से इस दुखद खबर की पुष्टि हुई है. जैसे ही मयंक की मौत की खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर शोक संदेशों की बाढ़ आ गई. फैंस समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने मयंक की जान ले ली.
‘स्प्लिट्सविला 7’ से मिली पहचान
मयंक पवार ने MTV के पॉपुलर शो ‘स्प्लिट्सविला 7’ में बतौर कंटेस्टेंट हिस्सा लिया था. सफर में उनका सफर भले ही विवादों में रहा हो लेकिन उन्होंने अपनी अलग पहचान जरूर बनाई.
इंस्टाग्राम पोस्ट में क्या लिखा था?
मयंक पवार की पोस्ट में लिखा था- ‘एक भाई, एक चैंपियन, एक मेंटर और कई लोगों के लिए प्रेरणा. उनके सम्मान में एक शोक सभा का आयोजन बुधवार 25 फरवरी 2026 को राणा प्रताप बाग के संगम पार्क स्थित वाल्मीकि मंदिर में शाम 5 बजे से 6 बजे तक किया जाएगा.
View this post on Instagram
जब मयंक के लिए भावुक हो गई थीं सनी लियोनी
‘स्प्लिट्सविला 7’ का एक पल आज भी फैंस के ज़ेहन में ताजा है, जब शो की होस्ट Sunny Leone मयंक पवार के लिए भावुक हो गई थीं. दरअसल, एक टास्क के दौरान सनी लियोनी की आंखों में आंसू आ गए थे. उस वक्त यह पल काफी वायरल हुआ था और मयंक को लेकर सहानुभूति और बढ़ गई थी.
सोशल मीडिया पर शोक की लहर
फैंस के साथ ‘स्प्लिट्सविला’ से जुड़े कई दर्शकों ने भी मयंक को याद करते हुए पोस्ट किए हैं. “Gone too soon”, “RIP Mayank” जैसे हैशटैग्स सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे. कई यूज़र्स ने लिखा कि रियलिटी शोज़ के कंटेस्टेंट्स भी लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं और उनकी अचानक मौत दिल तोड़ देती है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Entertainment Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें