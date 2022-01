Acharya Releasing Date: निर्देशक कोराताला शिवा की बहुप्रतीक्षित एक्शन एंटरटेनर ‘आचार्य’ 1 अप्रैल (Acharya Releasing Date) को रिलीज होगी. फिल्म में तेलुगु मेगास्टार चिरंजीवी (Chiranjeevi) और राम चरण (Ram Charan) मुख्य भूमिका में हैं. फिल्म को इस साल महामारी के कारण 4 फरवरी तक के लिए टाल दिया गया था. हालांकि, कोविड की तीसरी लहर की शुरुआत के साथ, टीम ने शनिवार को घोषणा की थी कि वे फिल्म की रिलीज को फिर से स्थगित कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि वे जल्द ही एक नई रिलीज की तारीख की घोषणा करेंगे. रविवार को, प्रोडक्शन हाउस, कोनिडेला प्रोडक्शन कंपनी ने अपने ट्विटर टाइमलाइन पर घोषणा करते हुए कहा कि फिल्म 1 अप्रैल, 2022 को रिलीज होगी.Also Read - Sacred Games 3 के बारे में झूठ और अनाप-शनाप लिखने वाले के खिलाफ़ एक्शन लेंगे अनुराग कश्यप, बोले- स्कैमस्टर की खैर..

यह फिल्म तेलुगु सिनेमा के प्रशंसकों के लिए साल की सबसे अधिक देखी जाने वाली फिल्मों में से एक होने वाली है क्योंकि यह पहली बार होगा जब चिरंजीवी और राम चरण एक साथ नजर आएंगे. Also Read - 'पुष्पा' एक्ट्रेस Rashmika Mandanna लाइव शो में हुई शर्मिंदा, इतनी छोटी पीली स्कर्ट... oops मूमेंट की शिकार, लोग बोले..

