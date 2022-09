Kamal R Khan aka KRK: कमाल आर खान, जिन्हें केआरके के नाम से भी जाना जाता है, हाल ही में उन्हें अपने एक विवाद ट्वीट के चलते जेल जाना पड़ा था. एक्टर और फिल्म क्रिटिक केआर (KRK) फिलहाल जमानत पर बाहर आए हैं. जेल से बाहर आते ही उन्होंने फिर एक ट्वीट कर कहा था कि वो बदला जरूर लेंगे. अपने बयानों और ट्वीट को लेकर विवादों में रहने वाले कमार आर खान ने अब जेल प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि 14 दिनों की न्यायिक हिरासत के दौरान उन्हें जेल में सिर्फ पीने को पानी दिया गया. इस वजह से उनका 10 किलो वजन कम हो गया है.Also Read - सुपरस्टार कमल हासन से मिले रणवीर सिंह, Video में हरकत देख लोग बोले- 'ओवरएक्टिंग की दुकान'

KRK के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट के कुछ दिनों बाद उन्होंने दावा किया कि आलोचकों द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है और जान से मारने की धमकी भी मिल रही है. अपने लेटेस्ट ट्वीट में उन्होंने जेल में बिताए दिनों के बारे में बताया है. मंगलवार को कमाल ने ट्वीट किया,’मैं लॉकअप में 10 दिन सिर्फ पानी पर ही जी रहा था. इस वजह से मेरा 10 किलो वजन कम हो गया है.’ इस ट्वीट पर केआरके पर एक यूजर ने निशाना साधते हुए कहा, ‘मेडिकल साइंस के नजर से भी ये संभव कैसे हो सकता है? 10 दिनों तक सिर्फ पानी पीते रहने से भी कोई 10 किलो वजन नहीं कम कर सकता.’ Also Read - भोजपुरी एक्ट्रेस बिकिनी लुक: इन भोजपुरी बालाओं ने बिकिनी लुक से मचाया तहलका, बोल्डनेस देखकर मची हाय तौबा

imagine losing another 10kg muscle mass from here. pic.twitter.com/yNB3B09pLg

— Chirag Barjatya (@chiragbarjatyaa) September 13, 2022