America Met Gala 2022: दुनियाभर में चर्चित सबसे बड़े फैशन इवेंट ‘मेट गाला 2022’ (Met Gala 2022) का आगाज आज (2 मई) हो रहा है. इस बार फैशन नाइट आउट का आयोजन अमेरिका के न्यूयॉर्क में हो रहा है. मेट गाला 2022 में कई बॉलीवुड स्टार्स (Bollywood Stars) भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं. इस साल इवेंट की थीम ‘In America: An Anthology of Fashion’ रखा गया है. ‘मेट गाला’ (Met Gala Rules) में शिरकत करने के कई कड़े नियम हैं जिन्हें फॉलो न करने पर सिलेब्स को तगड़ा झटका भी लग सकता है. दुनिया में फैंशन इवेंट ‘मेट गाला’ का इंतजार बेसब्री से किया जाता है. ड्रेस थीम से लेकर खाने-पीने तक, यहां कई तरह के नियमों को ध्यान में रखा जाता है.Also Read - मुनव्वर फारुकी से बेइंतहा प्यार करती हैं Anjali Arora, पहले कहा- I Love you फिर बाद में मुकर गई

उम्र की सीमा

‘मेट गाला 2022’ को इस बार वैनेसा फ्रीडमैन, रेजिना किंग, ब्लेक लाइवली, रयान रेनॉल्ड्स, लिन-मैनुअल मिरांडा होस्ट कर रहे हैं. इसमें हॉलीवुड से लेकर दुनियाभर की फिल्म इंडस्ट्री के बड़े-बड़े स्टार शिरकत करने वाले हैं. ‘मेट गाला’ इवेंट में नियमों की बात करें तो सबसे पहले उम्र सीमा को लेकर लागू किया गया रूल सामने आता है. 18 वर्ष से कम उम्र के लोग इस इवेंट में हिस्सा नहीं ले सकते. बताया जाता है कि ये इवेंट 18 वर्ष से कम उम्र के युवाओं के लिए सही नहीं है. Also Read - अरशद वारसी के बेटे Zeke स्मार्टनेस में देते हैं पापा को मात, डेशिंग...हैंडसम देखने में हैं अच्छे खासे

स्मोकिंग और सेल्फी बैन

इसके अलावा इवेंट में सेल्फी फोटो लेने पर भी पाबंदी है, साल 2015 में इवेंट के दौरान सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगाए जाने को लेकर भी एक रिपोर्ट सामने आई थी. हालांकि हर बार नियमों का पालन करने में चूक हो जाती है. 2017 में काइली जेन ने बाथरुम में अपनी एक सेल्फी ली थी, जिसके बाद इस रूल को और सख्त कर दिया गया. सेल्फी के अलावा इवेंट में धूम्रपान (स्मोकिंग) भी बैन है, 2017 में ही बेला हदीद और डकोटा जॉनसन वॉशरुम में सिगरेट के कश लगाती पकड़ी गई थीं, जिसे बोर्ड मेंबर्स ने सख्ती से लिया था. Also Read - सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंची 'धाकड़' एक्ट्रेस Kangana Ranaut, इंस्टाग्राम पर बताया- क्यों जरूरी थी ये मुलाकात

खाने में नहीं मिलता प्यार-लहसुन

खाने के शौकीन लोगों के लिए ये नियम थोड़ा अटपटा जरूर लगेगा कि इवेंड में प्याज और लहसुन खाने की भी मनाही है. मेट गाला में कॉकटेल और फॉर्मल डिन का आयोजन किया जाता है लेकिन वहां आए मेहमानों को खाने में प्याज और लहसुन नहीं दिया जाता. माना जाता है कि लोगों के मुंह से खराब गंध को रोकने के लिए ऐसा किया गया है. इवेंट में कई पावरफुल लोग आते हैं जो अपनी पोजिशन को दिखाने की कोशिश करते हैं. किसी का अपमान न हो इसलिए आयोजकों ने सीटिंग अरेंजेमंट को लेकर भी नियम बनाया है. आपको बता दें कि भारत में मेट गाला 2022 को सोमवार-मंगलवार की सुबह तड़के 3:30 बजे देखा जा सकता है.