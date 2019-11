बॉलीवुड के मशहूर गायक अनु मलिक ने अपने ऊपर लगे मीटू आरोपों को एक सिरे से नकार दिया है. गायक ने कहा उनपर लगे सारे आरोप बे- बुनियाद हैं. वे ऐसा करना तो दूर, सोच भी नहीं सकते. अनु ने ट्विटर पर एक ओपन लेटर लिखा है. जिसमें उन्होंने लिखा कि वे दो बेटियों के पिता हैं. इन गलत आरोपों ने मेरे घर, प्रतिष्ठा पर दाग लगाया है. मेरे स्वास्थ्य पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा है. मेरा करियर बर्बाद हो गया है. मैं इतने दिन चुप था क्योंकि मुझे लग रहा था कि एक दिन सच खुद ब खुद सामने आएगा. लेकिन जब मुझे अहसास हुआ कि मेरी खामोशी को कमजोरी समझा जा रहा है तब मुझे सामने आना पड़ा.अगर यह ऐसा ही चलता रहा तो मेरे पास कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा.’

अनु के इस खुले खत पर सिंगर सोना मोहापात्रा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है . ‘आपको टीवी पर आने का कोई हक नहीं है . शो आपके बिना भी चलेगा. आप किसी का रोल मॉडल नहीं हो. ये जरूरी नहीं की शो में जज बनकर ही पैसे कमा सकते हो. अपने बच्चों से कहो वो मेहनत करें और पैसे कमाएं. मैं भी जब 22 साल की थी मैंने काम करना शुरू कर दिया था.

सोना ने ये भी लिखा कि दो बेटियों का बाप होने के नाते आपको कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है. ये शो आपके बिना भी चलता रहेगा. शो नहीं रुकेगा. आगे बढ़ो मलिक और कृप्या कोर्ट जाओ.

