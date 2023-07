OMG 2: अक्षय कुमार की ओ माय गॉड 2 लगी रोक! सेंसर बोर्ड ने रिव्यू कमेटी के पास भेजी फिल्म

Oh My God 2 Review By Censor Board: अक्षय कुमार की फिल्म ‘OMG 2’ का टीजर मंगलवार को रिलीज हुआ, जिसमें वे भगवान शिव के किरदार में नजर आ रहे हैं. फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है. लेकिन OMG 2 विवादों में घिर गई है. इस फिल्म में अक्षय भगवान शिव के रूप में नजर आ रहे हैं, लेकिन फिल्म के ट्रेलर में ही दिख रहे भगवान शिव के अवतार में अक्षय दिख रहे हैं जिस पर आपत्ति जता दी गई है. कुछ लोगों ने फिल्म की एक सीन पर आपत्ति जताई है.

दरअसल, जब भी कोई फिल्म रिलीज होती है तो उससे पहले सेंसर बोर्ड उस फिल्म को देखती है, रिव्यू करती है और फिर फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट मिलता है. लेकिन सूत्रों के मुताबिक फिलहाल सेंसर बोर्ड ने फिल्म को हरी झंडी नहीं दिखाई है. सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को रिव्यू कमेटी के पास भेजा है, अब इसमें क्या कोई बदला होगा, क्या फिल्म के सीन्स पर कोई कैंची चलेगी, इसको लेकर आखिरी फैसला रिव्यू कमेटी करेगी. सेंसर बोर्ड की तरफ से कहा गया कि इसे फिल्म पर बैन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि रिव्यू कमेटी पहले फिल्म को देखेगी उसके बाद निर्णय लेगी.

दरअसल, आपत्ति जताने वाले लोगों का कहना है कि, भगवान शिव का रेलवे के पानी से रुद्राभिषेक किया जा रहा है. अब इस पर सेंसर बोर्ड ने एक्शन लिया है. आपको बता दें, हाल ही में फिल्म आदिपुरुष को लेकर काफी बवाल हुआ था. ऐसे में सेंसर बोर्ड ने OMG 2 पर तत्काल रोक लगा कर इसे रिव्यू कमेटी के पास भेज दिया है. बताया जा रहा है कि, फिल्म में कुछ सीन्स और डायलॉग आपत्तिजनक हैं.

बता दें, ओएमजी 2 साल 2012 में आई फिल्म ओह माय गॉड का सीक्वल है. उस फिल्म को विवादों का सामना करना पड़ा था. फिल्म पर धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप लगे थे. वहीं लगभग 11 साल बाद अक्षय उस फिल्म के दूसरे पार्ट के साथ आ रहे हैं. पहले पार्ट में अक्षय ने भगवान कृष्ण का रोल निभाया था और दूसरे में शंकर भगवान के किरदार में दिखने वाले हैं.