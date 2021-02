Mia Khalifa on Farmer Protest says i will tweet untill i will not get money– पॉप स्टार रिहाना (Rihanna) के बाद एडल्ट फिल्म स्टार मिया खलीफा (adult film star Mia Khalifa) का जबसे किसान आंदोलन को समर्थन मिला था. वे ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई हैं. सोशल मीडिया पर उनके कई मीम्स भी वायरल हो रहे हैं. मिया भी कहां पीछे रहने वाली हैं वे भी ट्रोलर्स को जमकर जवाब दे रही हैं. मिया खलीफा (Mia Khalifa) ने पेड ट्वीट को लेकर जवाब दिया है. Khalifa ने जवाब देते हुए लिखा- ‘हम तब तक ट्वीट करना जारी रखेंगी जब तक हमें पैसे नहीं मिलते.’ Also Read - तमिल सुपरस्टार Surya Sivakumar को हुआ Covid-19, सोशल मीडिया पर बंया किया अपना दर्द

After seeing how much we are getting paid, she said she prefers “by-the-hour” (smart girl) but let me talk with her… I’m sure she would do it for free for the Farmers! – see attached for fully executed agreement. https://t.co/75gUqiO8yN pic.twitter.com/6dsGyiPmyJ — Amanda Cerny (@AmandaCerny) February 7, 2021

I heard the @UN is being paid to post, now, too. Does your niece have more time to spare? 5% collection on net profit is what I can offer her. https://t.co/EloVmzE5I8 pic.twitter.com/VHctMXPmFH — Mia K. (@miakhalifa) February 7, 2021

बता दें, भारत में चल रहे किसान आंदोलन Kisan Andolan के समर्थन में ट्वीट करने वालीं मिया खलीफा Statement on farmers Protest पर कई लोगों ने निशाना साधा. कुछ जगहों पर मिया खलीफा के पोस्टर जलाए गए. यहाँ तक कि मिया खलीफा के पोर्न पास्ट Mia Khalifa Porn Past को लेकर भी निशाना साधा गया.