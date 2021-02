Mia Khalifa on Farmer Protest says What in the human rights violations is going on They cut the internet around New Delhi-पॉप स्टार रिहाना (Rihanna) के बाद अब एडल्ट फिल्म स्टार मिया खलीफा (adult film star Mia Khalifa) भारत में हो रहे किसान आंदोलन का समर्थन कर रही हैं. खलीफा ने ट्वीट कर लिखा- “कौन-सा मानवाधिकार उल्लंघन हो रहा है? उन्होंने नई दिल्ली के आसपास इंटरनेट काट दिया ?” ट्वीट के साथ मिया ने किसानों की आंदोलन करते हुए तस्वीर भी शेयर की है. बता दें, किसान आंदोलन पिछले 2 महीने से अधिक समय से जारी है. ऐसे में दुनियाभर में यह आंदोलन अब सुर्खियां बटोरने लगा है. Also Read - Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: 'सोनू' ने Transparent Dress में फोटो की शेयर, फैंस बोले- टप्‍पू सेना...

ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में पॉप स्टार रिहाना और जलवायु परिवर्तन एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने इस आंदोलन को समर्थन दिया है. रिहाना के इस आंदोलन को समर्थन देने के बाद कई अंतरराष्ट्रीय स्तर के कलाकार इसके समर्थन में आ चुके हैं.

वहीं बॉलीवुड सेलेब्स (Bollywood Celebs) भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. सोनू सूद, दिलजीत दोसांझ, स्वरा भास्कर जहां इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं वहीं कंगना रनौत (Kangana Ranaut) का पूरी तरह से इस आंदोलन को असमर्थन है.