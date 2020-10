Mika Singh and Kaanta Laga girl Shefali Jariwala set the temperature on internet with their hot romantic and wild love chemistry– बॉलीवुड सिंगर मीका सिंह सोशल मीडिया पर अपने अपडेट्स देकर फैंस को इंगेस रखते हैं. वे अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ भी फैंस के साथ शेयर करने से हिचकते नहीं हैं. हाल ही में कांटा लगा गर्ल और बिग बॉस 13 कंटेस्टेंट शेफाली जरीवाला ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें वो मीका संग इश्क फरमाती हुई नज़र आ रही हैं. Also Read - Disha Patani Sexy Photos: दिशा पटानी ने हॉट फोटो शेयर कर बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, हुस्न की तपिश में जल गए फैंस

एक फोटो में एक्ट्रेस ने मीका के फेस पर चाकू रखा हुआ है. शेफाली ने ब्लू कलर की सपोर्ट्स ब्रा पहनी है, वहीं मीका ने लाल रंग की स्वेट शर्ट पहनी है. इन फोटोज़ के कैप्शन में शेफाली ने लिखा – मार दिया जाए. या छोड़ दिया जाए.

दरअसल मीका सिंह जल्द ही अपना नया म्यूजिक वीडियो रिलीज करने वाले हैं. इस वीडियो में दोनों रोमांटिक अंदाज में नज़र आने वाले हैं.