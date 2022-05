Mika Singh breaks on Sidhu Moosewala Death: पंजाबी रैपर और युवा नेता सिद्धू मूसेवाला (Sidhu Moosewala) की रविवार को दिनदहाड़े कुछ बदमाशों ने हत्या कर दी. उनकी हत्या की जिम्मेदारी कनाडा बेस्ड गैंगस्टर ने ली है, जिसके बाद से पुलिस हमलावरों की तलाश में जुट गई है. इस बीच सिद्धू मूसेवाला (Sidhu Moosewala Murder) की फैन फॉलोइंग को देखते हुए पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है. सिद्धू मूसेवाला (Sidhu Musewala Died) के निधन पर सियासत भी शुरू हो गई है, बीजेपी-कांग्रेस (BJP-Congress) ने सिंगर की मौत का जिम्मेदार पंजाब की ‘आम आदमी पार्टी’ को ठहराया है. सिद्धू मूसेवाला की मौत पर सिनेमा जगत भी शोक में डूबा हुआ है, सिंगर मीका सिंह (Mika Singh) इस घटना के बाद से सदमे में हैं.Also Read - Panchayat 2: मैं 'रिंकी' प्रधान जी की बेटी! आवाज़ सुनकर ही फिदा हुए 'जीतू भैया', मोहब्बत हो गई आहिस्ता-आहिस्ता..!

मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला और मीका सिंह एक-दूसरे को काफी अच्छे से जानते थे. एक मुलाकात के दौरान मीका ने मूसेवाला को सम्मानित भी किया था. अब सिंगर की मौत पर मीका सिंह का गुस्सा फूट पड़ा है, उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आज पंजाबी होने पर मुझे शर्म आ रही है. मीका ने अपने ट्वीट में लिखा, 'मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे पंजाबी होने पर गर्व है लेकिन आज मुझे ऐसा कहते हुए शर्म आती है. सिर्फ 28 साल का एक युवा प्रतिभाशाली लड़का, इतना लोकप्रिय और ब्राइट फ्यूचर वाले सिद्धू मूसेवाला को पंजाब में पंजाबियों द्वारा ही मार दिया गया. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे.'

Bro ⁦@iSidhuMooseWala⁩ you’ve gone way too soon. People will always remember your name, fame, the respect you earned and all your hit records. You made those and they will never be forgotten. Both me and your fans will miss your hit line #Dildanimadasidhumussewala.. pic.twitter.com/fhgWwiIbhc

— King Mika Singh (@MikaSingh) May 29, 2022