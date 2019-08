ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन (एआईसीडब्ल्यूए) ने गायक मीका सिंह को पाकिस्तान के कराची में एक कार्यक्रम में परफॉर्म करने पर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से प्रतिबंधित कर दिया है. पाकिस्तान में यह कार्यक्रम पूर्व पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के करीबी रिश्तेदार द्वारा आयोजित किया गया था.

इसके बावजूद कि भारत ने धारा 370 को हटाने के बाद पाकिस्तान के साथ सभी कलात्मक और सामाजिक संबंधों को तोड़ दिया है, एक पाकिस्तानी पत्रकार द्वारा ट्वीट किए गए 30 सेकेंड के वीडियो क्लिप में मीका कार्यक्रम में परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं.

All India Cine Workers Association (AICWA): AICWA bans and boycotts singer Mika Singh from the Indian film industry for performing at an event in Karachi on 8 August. The event is said to be that of a close relative of Pervez Musharraf. pic.twitter.com/JWuy7V7y3v

— ANI (@ANI) 13 August 2019