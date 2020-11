Milind Soman and Poonam Pandey nude Pics in Goa Filmmaker Apurv Aasrani Reacted on That says we are kind to nude men- पूनम पांडे और मिलिंद सोमन के गोवा में न्यूड फोटोशूट चर्चा में बने हुए हैं. पूनम पांडे चापोली डाम पर एक अश्लील वीडियो शूट कर रही थी, जिसके बाद एक्ट्रेस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई. वहीं दूसरी ओर मिलिंद अपने बर्थडे पर न्यूड होकर समंदर किनारे दौड़ते हुए नज़र आए. उन्हें इस तरह देख लोग सकते में आ गए. हालांकि लोगों ने उनकी बॉडी और फिटनेस की काफी तारीफ भी की. इस मामले में अब बॉलीवुड के फेमस राइटर और एडिटर अपूर्व असरानी ने अपनी राय रखी है. Also Read - गौहर खान ने Zaid Darbar को आखिरकार कर दी 'हां', सगाई कर दुल्हन बनने की है तैयारी, देखिए तस्वीरें...

असरानी ने पूनम और मिलिंद की फोटो शेयर कर लिखा- इन दोनों ने ही गोवा में अपने बर्थडे अपने कपड़े उतार दिए. पूनम ने जहां आधे कपड़े उतारे वहीं मिलिंद ने पूरे कपड़े उतार दिए. जिसके बाद पूनम के खिलाफ लीगल एक्शन लिया गया वहीं दूसरी ओर मिलिंद को इस काम के लिए बहुत तारीफ मिली. मेरे ख्याल से हम महिलाओं के न्यूड होने से कहीं ज्यादा पुरुषों के लिए उदार हैं.

बता दें, 4 नवंबर को मिलिंद सोमन ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया. इस मौके पर वे न्यूड होकर समुंदर किनारे दौड़ते नज़र आए. मिलिंद सोमन की फिटनेस देखकर सब हैरान रह गए. वे जब भाग रहे थे उनका एक-एक मसल उभरकर दिख रहा था. मिलिंद की इस फोटो पर कविता कौशिक ने भी कमेंट किया. ‘इसीलिए मुझे ट्विटर पसंद है.

Now this is why I like Twitter! https://t.co/aeTk8TsHLR — Kavita Kaushik (@Iamkavitak) November 4, 2020



मिलिंद ने एक इंटरव्यू में बताया कि मुझे वर्कआउट करना और दौड़ना पसंद है. इस आदत ने मेरे शरीर को सक्रिय और फिट रखने में मदद की है. बहुत से लोग सोचते हैं कि उम्र बढ़ने से आपकी फिटनेस और सहनशीलता कम होती है, लेकिन मेरे मामले में ये उलटा है. मैंने 40 की उम्र में दौड़ना शुरू किया था. यकीन रखिए, ऐसा करके आप कभी भी खुद को चुनौती देने के लिए बहुत बूढ़े नहीं होंगे.