Milind Soman And Aankita Konwar Kissing Photos Goes Viral: मॉडल और एक्टर मिलिंद सोमन (Milind Soman) और उनकी पत्नी अंकिता कंवर (Anikta Konwar) की तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रही है. वैसे ये कपल बॉलीवुड के सबसे हॉच कपल में से एख मना जाता है औऱ दोनों अक्सर अपनी खास और बोल्ड तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं. ऐसे में हाल ही में मिलिंद सोमन (Milind Soman) ने अपने इंस्टा पर एक बेहद कमाल की फोटो शेयर की है जिसमें दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए नजर आ रहे हैं. Also Read - Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: तारक मेहता के 'मास्टर भिड़े' हुए कोरोना पॉजिटिव, क्या बंद हो जाएगी शूटिंग!

मिलिंद सोमन (Milind Soman) और उनकी पत्नी अंकिता कंवर (Anikta Konwar) बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे प्यार कपल में से एक हैं. ये कपल अक्सर अपने रिलेशनशिप गोल्स दिखाकर फैंस को अपना दिवाना बना जाते हैं. ऐसे में मिलिंद सोमन (Milind Soman) ने एक तस्वीर शेयर की है जिसमें दोनों एक दूसरे को किस र रहे हैं. मिलिंद (Milind Soman) ने इसके कैप्शन में लिखा, ‘वीगन फैशन पार्ट 2… पैशन फोर फैशन’. Also Read - 85 साल के Dharmendra ने लिया Corona वैक्सीन, Video शेयर कर फैंस को दिया ये खास संदेश

View this post on Instagram A post shared by Milind Usha Soman (@milindrunning)

View this post on Instagram A post shared by Milind Usha Soman (@milindrunning)

View this post on Instagram A post shared by Milind Usha Soman (@milindrunning)



अंकिता (Anikta Konwar) भी मिलिंद (Milind Soman) की तरह फिटनेस फ्रीक हैं और वह इसमें मिलिंद (Milind Soman) का बखूबी साथ देती हैं. दोनों को रिलेशनशिप में रहते हुए सात साल हो गए हैं. बता दें कि मिलिंद (Milind Soman) ने 52 साल की उम्र में अंकिता (Anikta Konwar) से शादी की थी, तब अंकिता (Anikta Konwar) की उम्र 26 साल थी. उम्र के फासले की वजह से सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल भी किया गया.