मिलिंद सोमन अपने बर्थडे पर न्यूड होकर समंदर किनारे भागते हुए नज़र आए थे. उनकी इस तस्वीर पर काफी बवाल मचा. हालांकि इसके बाद गोवा पुलिस ने मिलिंद सोमन के खिलाफ आईपीसी की धारा 294 और आईटी सेक्शन की अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया था. मिलिंद की इस तस्वीर पर कई सेलेब्स ने रिएक्शन दिया था. इसी बीच अब एक्ट्रेस पूजा बेदी ने भी मिलिंद की फोटो को लेकर ऐसा कुछ कहा है जिसके बाद वे खुद ही ट्रोल हो गई हैं.

पूजा बेदी ने कहा कि उन्हें एक्टर की फोटो अश्लील नहीं लगती हैं. अश्लीलता तो आपको दिमाग में है. जो इस फोटो पर ओवर रिएक्ट कर रहे हैं. अगर न्यूड होना अपराध है तो नागा बाबाओं को भी गिरफ्तार करना चाहिए. बता दें, इस ट्वीट के साथ पूजा ने कई नागा बाबाओं की फोटोज़ शेयर की.

बता दें, अभिनेता और फिटनेस लवर मिलिंद सोमन फिटनेस फ्रीक हैं. 55 साल के होने के बावजूद वो अभी 30 के लिए लगते हैं. मिलिंद कहते हैं कि लगातार सक्रिय रहना, हाइड्रेट रखना और अपनी देखभाल करना बढ़ती उम्र से लड़ने के हथियार हैं.

एक बार जब आप अपने शरीर का सम्मान करना शुरू कर देते हैं, और इसे नियमित रूप से स्वस्थ रखने की दिशा में काम करते हैं, तो इससे मिलने वाले परिणाम आपको हैरान कर देते हैं. इसकी शुरूआत करने का एक ही तरीका है, एक कदम से शुरू करना.