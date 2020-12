Milind Soman Reaction on his Nude Photo God have made us Naked What we can do –अभिनेता और फिटनेस लवर मिलिंद सोमन की एक न्यूड फोटो पर खूब बवाल मचा था जिसमें वो समंदर किनारे बिना कपड़ों के भागते हुए नज़र आ रहे थे. उनकी ये तस्वीर कुछ लोगों को पसंद आई थीं तो वहीं कुछ लोगों ने इसका विरोध जताया था. यही नहीं उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई थी. इस बारे में अब मिलिंद ने चुप्पी तोड़ी है. एक्टर ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी भी नहीं है कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज भी करवा ई गई है. Also Read - ए़डल्ट फिल्म शकीला में ऋचा चड्डा ने की सारी हदें पार, पंकज त्रिपाठी ने कह दी ये बात...

अपने फोटोशूट को लेकर मिलिंद ने कहा कि वे कई सालों से न्यूड फोटोशूट कर रहे हैं. ऐसा पहली बार तो नहीं है. पहली बार जब किया था तब भी खबर में था. इस बात पर लोग अलग-अलग तरह से रिएक्ट करते हैं. मिलिंद कहते हैं न्यूड इंसान होता क्या है? हम सबको भगवान ने ऐसा ही बनाया है.

बता दें, मिलिंद सोमन फिटनेस फ्रीक हैं. 55 साल के होने के बावजूद वो अभी 30 के लिए लगते हैं. कि लगातार सक्रिय रहना, हाइड्रेट रखना और अपनी देखभाल करना बढ़ती उम्र से लड़ने के हथियार हैं.

मिलिंद ने एक इंटरव्यू में बताया कि मुझे वर्कआउट करना और दौड़ना पसंद है. इस आदत ने मेरे शरीर को सक्रिय और फिट रखने में मदद की है. बहुत से लोग सोचते हैं कि उम्र बढ़ने से आपकी फिटनेस और सहनशीलता कम होती है, लेकिन मेरे मामले में ये उलटा है. मैंने 40 की उम्र में दौड़ना शुरू किया था. यकीन रखिए, ऐसा करके आप कभी भी खुद को चुनौती देने के लिए बहुत बूढ़े नहीं होंगे.