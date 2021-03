Milind Soman share chin up exercise video viral monkey in jungle after liplock kissing photo with wife-बॉलीवुड एक्टर मिलिंद सोमन (Milind Soman) फिटनेस फ्रीक हैं. मिलिंद अपनी पत्नी अंकिता कंवर (Anikta Konwar) के साथ अक्सर घूमते हुए. लाइफ को एन्जॉय करते हुए नज़र आते हैं. तस्वीरें देखकर ही पता चल जाता है कि ये कपल साथ में कितना खुश है. दोनों अपनी कई निजी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं. हाल ही में मिलिंद ने एक तस्वीर शेयर की थी जिसमें वो अपनी बीवी के साथ प्यार में डूबे हुए एक दूसरे को किस करते हुए नज़र आ रहे थे. Also Read - बॉयफ्रेंड Tiger Shroff को जिम में टक्कर दे रही हैं Disha Patani, उठाया 70 किलो का वजन तो आयशा श्रॉफ ने किया ऐसा कमेंट- Video

मिलिंद (Milind Soman) ने इसके कैप्शन में लिखा, 'वीगन फैशन पार्ट 2… पैशन फोर फैशन'. इस तस्वीर से पहले सोमन ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वो बंदर की लटकर एक्सरसाइज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by Milind Usha Soman (@milindrunning)

अंकिता (Anikta Konwar) भी मिलिंद (Milind Soman) की तरह फिटनेस फ्रीक हैं और वह इसमें मिलिंद (Milind Soman) का बखूबी साथ देती हैं.