Milind Soman shares new pics as third gender after shares nude photos- न्यूड पिक्स के बवाल के बाद भी मिलिंद सोमन लगातार सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं. हाल ही में मिलिंद ने एक फोटो शेयर की है जिसमें वो आंखों में काजल लगाए नज़र आ रहे हैं. उनके आधे चेहरे पर गुलाल भी लगा है. मिलिंद ने नाक में नथिया भी पहनी हुई है. इस खतरनाक लुक में वे अक्षय कुमार की लक्ष्मी को टक्कर देते हुए नज़र आ रहे हैं. हालांकि इस लुक के बारे में मिलिंद ने कुछ खुलासा नहीं किया है. Also Read - रोहतास के राजेश सिंह का एक गांव से बॉलीवुड तक का सफर, संघर्ष तो रंग लाता ही है

मिलिंद ने ट्वीट में लिखा- “मुंबई के निकट कर्जत में पिछले कुछ दिन बिताए, अब चेन्नई जा रहा हूं. मैं जानता हूं कि ये पवित्र चीज नहीं है लेकिन जब आपको अभिनय करने का मौका मिलता है तो आपको सवाल पूछने का वक्त और स्पेस नहीं मिलती है. Also Read - कैटरीना कैफ का मालदीव में बिना मेकअप के फोटोशूट, 'अच्छी सूरत को सजने संवरने की जरूरत क्या है'?

बता दें, इससे पहले मिलिंद की बर्थडे पर न्यूड होकर समंदर किनारे दौड़ते हुए नज़र आए थे. जिसके बाद गोवा पुलिस ने उनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया था. Also Read - कृष्णा अभिषेक की बीवी कश्मीरा एक के बाद एक हॉट तस्वीरें कर रही हैं शेयर, खता हुस्न की है सजा दिल को मिल रही है

Spent the last few days in Karjat near Mumbai, now off to Chennai 🙂 I know its not Holi but when you have the opportunity to act, you don’t question time and space .. pic.twitter.com/wjC16RLnBQ — Milind Usha Soman (@milindrunning) November 10, 2020



बता दें, इसी बीच अब एक्ट्रेस पूजा बेदी ने भी मिलिंद की फोटो को लेकर ऐसा कुछ कहा है जिसके बाद वे खुद ही ट्रोल हो गई हैं.पूजा बेदी ने कहा कि उन्हें एक्टर की फोटो अश्लील नहीं लगती हैं. अश्लीलता तो आपको दिमाग में है. जो इस फोटो पर ओवर रिएक्ट कर रहे हैं. अगर न्यूड होना अपराध है तो नागा बाबाओं को भी गिरफ्तार करना चाहिए. बता दें, इस ट्वीट के साथ पूजा ने कई नागा बाबाओं की फोटोज़ शेयर की.

A bsolutely nothing obscene about @milindrunning aesthetic pic. The obscenity lies in the minds of a viewer imagining more!

His crime is being good looking,famous & setting bench marks!

If nudity is a crime all naga babas should be arrested. Smearing ash can’t make it acceptable! pic.twitter.com/vTTAK8whIi — Pooja Bedi (@poojabeditweets) November 8, 2020

बता दें, अभिनेता और फिटनेस लवर मिलिंद सोमन फिटनेस फ्रीक हैं. 55 साल के होने के बावजूद वो अभी 30 के लिए लगते हैं. मिलिंद कहते हैं कि लगातार सक्रिय रहना, हाइड्रेट रखना और अपनी देखभाल करना बढ़ती उम्र से लड़ने के हथियार हैं.