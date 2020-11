Milind Soman shares nude running photo on 55th birthday celebrations Kavita Kaushik express her feeling-अभिनेता और फिटनेस लवर मिलिंद सोमन फिटनेस फ्रीक हैं. 55 साल के होने के बावजूद वो अभी 30 के लिए लगते हैं. मिलिंद कहते हैं कि लगातार सक्रिय रहना, हाइड्रेट रखना और अपनी देखभाल करना बढ़ती उम्र से लड़ने के हथियार हैं. हाल ही में मिलिंद ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया. Also Read - Rajasthan Police Constable Exam 2020: कल आयोजित होगी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा, एग्जाम में शामिल होने से पहले पढ़ें ये गाइडलाइंस

इस मौके पर वे न्यूड होकर समुंदर किनारे दौड़ते नज़र आए. मिलिंद सोमन की फिटनेस देखकर सब हैरान रह गए. वे जब भाग रहे थे उनका एक-एक मसल उभरकर दिख रहा था. मिलिंद की इस फोटो पर कविता कौशिक ने भी कमेंट किया. ‘इसीलिए मुझे ट्विटर पसंद है. Also Read - #HappyBirthdayViratKohli: 32 साल के हुए किंग कोहली; क्रिकेट जगत से आई जन्मदिन की ढेरों बधाई

मिलिंद ने एक इंटरव्यू में बताया कि मुझे वर्कआउट करना और दौड़ना पसंद है. इस आदत ने मेरे शरीर को सक्रिय और फिट रखने में मदद की है. बहुत से लोग सोचते हैं कि उम्र बढ़ने से आपकी फिटनेस और सहनशीलता कम होती है, लेकिन मेरे मामले में ये उलटा है. मैंने 40 की उम्र में दौड़ना शुरू किया था. यकीन रखिए, ऐसा करके आप कभी भी खुद को चुनौती देने के लिए बहुत बूढ़े नहीं होंगे.

एक बार जब आप अपने शरीर का सम्मान करना शुरू कर देते हैं, और इसे नियमित रूप से स्वस्थ रखने की दिशा में काम करते हैं, तो इससे मिलने वाले परिणाम आपको हैरान कर देते हैं. इसकी शुरूआत करने का एक ही तरीका है, एक कदम से शुरू करना.

खुद की देखभाल करें: खुद की देखभाल करना और स्वस्थ, सक्रिय रहना सबसे महत्वपूर्ण है. हर दिन अपने लिए समय जरूर निकालें. बिना डर के जिंदगी को पूर्ण रूप में जीने के लिए आगे बढ़ते रहें.

हर दिन बादाम खाएं: बादाम एक ऐसी चीज है जिसे मैं हर दिन खाता हूं. वे प्रोटीन और ऊर्जा का एक समृद्ध स्रोत हैं, और सेल और मांसपेशियों की रिकवरी के बाद की गतिविधि में योगदान करता है. इसके अलावा बादाम में संतृप्त गुण होते हैं. मैं अपने दिन की शुरुआत मुट्ठी भर बादाम से करता हूं. आप नाश्ते में, नाश्ते के हिस्से के रूप में या नाश्ते और भोजन के बीच कभी भी कर सकते हैं.