मिलिंद सोमन एक जिंदादिल एक्टर हैं. इस एक्टर ने अपने करियर की शुरूआत मॉडलिंग से की थी. सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले मिलिंद ने 25 साल पुरानी एक फोटो शेयर की है. ये आम फोटो नहीं है. दरअसल, 1995 में एक जूते के एड में मिलिंद और मधु न्यूड पोज दिए थे और उनके बदन पर अजगर लपेटा था. इसे लेकर उन दिनों काफी विवाद हुआ और मुंबई पुलिस ने अगस्त 1995 में मधु और मिलिंद के खिलाफ केस दर्ज किया था.यह कोर्ट केस करीब 14 साल तक चला और साल 2009 में सभी को इन आरोपों से कोर्ट ने बरी कर दिया था. इस तस्वीर को शेयर करते हुए मिलिंद ने लिखा- 'यह 25 साल पुरानी तस्वीर है, मुझे लगता है कि उस समय न सोशल मीडिया न इंटरनेट था। अगर आज के समय में यह रिलीज हुआ होता तो क्या रिऐक्शन होता.

बता दें, मिलिंद सोमन ने दो साल पहले खुद से 25 साल छोटी लड़की से शादी की है. जबसे इन दोनों शादी की है वो सुर्खियों में बने हुए हैं. दोनों को घूमने का और जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने का बेहद शौक है.

ऐज गेप को लेकर ये शादी सुर्खियों में रही थी. अंकिता आसाम की हैं.दोनों काफी फिटनेस फ्रीक भी हैं और मेराथन की कई फोटोज शेयर करते रहते हैं. दोनों के बीच करीबियां मेराथन के कारण ही बढ़ी थीं.