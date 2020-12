Milind Soman Transgender and shilpa Shinde Starrer Erotic Webseries Paurshpur is filled with love, rape and slaughter-तीन दशकों में अपने शानदार फिल्मी करियर में, मिलिंद सोमन ने कई यादगार भूमिकाओं को निभाया है. हाल ही में उन्हें ALTBalaji और ZEE5 की अगली वेब सीरीज ‘पौरशपुर’ के लिए एक अहम किरदार के लिए ऑफर दिया गया. पहले उन्हें अन्नू कपूर की जगह राजा का रोल दिया गया था. लेकिन मिलिंद ने उसे स्वीकार नहीं किया. बाद में उन्हें ट्रांसजेंडर की भूमिका के लिए फाइनल किया गया. Paurashpur में मिलिंद का अंदाज और लुक देखने वाला है. एक बातचीत में मिलिंद ने बताया कि पहले मुझे राजा का रोल ऑफर किया गया था लेकिन मैंने मना कर दिया. क्योंकि मुझे राजा की भूमिका निभाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी. मुझे ट्रांसजेंडेर का रोल ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि वो कुछ अलग था. Also Read - Farmers Protest: जीप चलाकर पटियाला से सिंघु बॉर्डर पहुंचीं 62 साल की मनजीत कौर, इनका Swag देख लोग हुए दीवाने

बता दें, मिलिंद को नोज़-रिंग और बिंदी लगाते हुए देखना दर्शकों द्वारा काफी पंसद किया जा रहा है. मिलिंद बताते हैं, "शो में लैंगिक भेदभाव के बारे में बात की गई है, बोरिस पहले खुद के खिलाफ भेदभाव देखता है कि उसका सम्मान नहीं किया जाता है और उसे समाज के हिस्से के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है. और बाद में, वह देखता है कि पौरशपुर राज्य में महिलाओं पर अत्याचार किया जाता है.

फिर दूसरा शो में महत्वपूर्ण पात्रों को भी इसका एहसास होता है और वे एक साथ आते हैं, और साजिश, षड्यंत्र, विश्वासघात और यह सब शुरू होता है. जब वह उन कपड़ों को पहनता है जिसे स्त्री पहनती है, और लंबे बाल, साथ के लिए आभूषण और माथे पर बिंदी. उसे लोगों को कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है. वह अपने ड्रेसिंग सेंस में खुद को ढालने में सक्षम है, और वह अपनी अभिव्यक्ति में खुद को एक्ससप्रेस करने में सक्षम है. हम बोरिस के मानवीय पहलू पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे और इसे रूढ़िवादी नहीं बनाना चाहते थे.”

ALTBalaji और ZEE5 की सर्वोत्तम रचना पौरशपुर की चर्चा हर जगह पहले से ही हो रही है, जो अपने सुपर रोमांचक और पेचीदा ट्रेलर के साथ रिलीज होने से पहले ही सुर्खियों में है. पीरियड-ड्रामा सीरीज़, शचींद्र वत्स द्वारा निर्देशित है और इसमें अन्नू कपूर, शिल्पा शिंदे, मिलिंद सोमन, साहिल सलाथिया, पोलोमी दास, अनंतविजय जोशी, फ्लोरा सैनी, आदित्य लाल, कशिश राय और अन्य कलाकार हैं.

पौरशपुर, एक असाधारण साम्राज्य की कहानी है, जिसमें बोल्ड और क्रूर दोनों तरह की कहानियां हैं, जैसे कि शाही विश्वासघात, दोहरे मानदंड, लैंगिक राजनीति और एक ऐसे फैसले के बीच सेक्स की लड़ाई है, जो एएलटीबालाजी और ZEE5 पर पूरे राज्य के सामाजिक ताने-बाने पर सवाल खड़ा करती है.