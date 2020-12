Milind Soman recently trekked to Sandakphu, which is the highest peak in West Bengal: बॉलीवुड के हैंडसम हंक मिलिंद सोमन (Milind Soman) अक्सर अपनी तस्वीरों की वजह से सुर्ख़ियों में रहते हैं. इस बार भी मिलिंद की एक फोटो चर्चा में हैं. अपने जन्मदिन के मौके पर गोवा के बीच पर न्यूड दौड़ लगाकर सुर्खियों में बने मिलिंद सोमन इस वक़्त अपनी पत्नी अंकिता कोंवर के साथ पहाड़ों में हैं. 55 वर्षीय अभिनेता-मॉडल ने हाल ही में सैंडकाफू की यात्रा की, जो 11,929 फीट की ऊंचाई पर पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है. Also Read - आमिर खान के साथ लिपलॉक ने मचाई थी सनसनी, पहली कंडोम ऐड करके कंट्रोवर्सी क्वीन बनी थीं पूजा बेदी

मिलिंद ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल से इस खास मौके की तस्वीर को शेयर किया है. इस तस्वीर में मिलिंद अपनी मंज़िल पर पहुंचकर क्लैप पुश अप्स करते हुए नज़र आ रहे हैं. अपने उड़ते हुए अंदाज़ में मिलिंद ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा- ‘स्वर्ग के करीब सूर्योदय! फालुत के दृश्य को देखने के लिए माना जाता है कि एक तरफ कंचनजंगा श्रेणी है और दूसरी तरफ माउंट एवरेस्ट है.” Also Read - मिलिंद सोमन की न्यूड फोटो की तुलना नागा बाबाओं से करने के बाद पूजा बेदी को बोले महंत- कुंभ आकर देखो...

मिलिंद ने बताया कि वो 21 किलोमीटर लंबी ट्रेकिंग करने के बाद यहां पहुंचे हैं. अपने फिटनेस के लिए मशहूर इस एक्टर-मॉडल की ये खूबसूरत तस्वीर सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल हो रही है.

पहाड़ों की इस ट्रिप के दौरान मिलिंद ने कई फोटोज शेयर किए हैं. सैंडकाफू के रास्ते में, मिलिंद और अंकिता ने काला पोखरी के हिमालयन गांव में डेरा डाला था.