Mimi Trailer Out Kriti Sanon Will Play Surrogate Mother: कृति सैनन (Kriti Sanon) और पंकज त्रिपाठी (Pankaj Tripathi) की फिल्म मिमी (Mimi) का ट्रेलर रिलीज हो गया है, बात दें कि फिल्म में सेरोगेसी का मतलब समझाया जाएगा और साथ ही एक सिंगल लड़की जिसका किरदार कृति सैनन (Kriti Sanon) निभा रही हैं वो इसमें सेरोगेट मदर के तौर पर नजर आएंगी.Also Read - Mimi Teaser Out: कृति सेनन की फिल्म 'मिमी' का टीजर रिलीज, सरोगेसी ड्रामा पर आधारित है कहानी

सेरोगेसी के इर्द गिर्द इस फिल्म में फैमिली ड्रामा देखने को मिलेगा. फिल्म में कृति और पंकज त्रिपाठी के साथ सई ताम्हणकर, मनोज पाहवा मुख्य भूमिका में दिखाई देंगे. कृति सेनन की ‘मिमी’ (Mimi) का ट्रेलर बेहद मजेदार है, इस फिल्म का फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, फिल्म में कृति (Kriti Sanon) का रोल हर किसी को बेहद पसंद आ रहा है और अब उन्होंने अपनी एक्टिंग से भी हर किसी का दिल जीत लिया है. Also Read - Mimi First Look: 'मिमी' का फर्स्‍ट लुक आया सामने, बेबी बम्‍प के साथ नजर आईं कृति सेनन

कृति सेनन की ‘मिमी’ (Mimi) फिल्म 30 जुलाई को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी. फिल्म की शूटिंग पिछले साल कंप्लीट हो चुकी थी लेकिन कोरोना महामारी की वजह से फिल्म रिलीज नहीं हो पाई. अब मेकर्स ने इसे ओटीटी पर रिलीज करने का फैसला किया है.