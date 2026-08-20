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'प्रेग्नेंसी की बात सुनते ही शो से बाहर कर दिया!' मिनी माथुर ने खोला 'इंडियन आइडल 5' से निकाले जाने का कड़वा सच

Mini Mathur On Leaving Indian Idol season 5: मिनी ने बताया कि उनके करियर में ऐसे कई मौके आए जब प्रेग्नेंसी की वजह से उनके काम के मौकों पर असर पड़ा है.

Written by: Shilpi Singh Edited by: Shilpi Singh
Updated: August 20, 2026, 10:51 AM IST
'प्रेग्नेंसी की बात सुनते ही शो से बाहर कर दिया!' मिनी माथुर ने खोला 'इंडियन आइडल 5' से निकाले जाने का कड़वा सच

Mini Mathur On Leaving Indian Idol season 5: मिनी माथुर अमेज़न प्राइम वीडियो पर दिखाए गए रियलिटी शो ‘अलायंस’ की विनर बनीं हैं. मिनी एक भारतीय टेलीविज़न होस्ट और एक्ट्रेस हैं और मशहूर भारतीय फ़िल्म डायरेक्टर और स्क्रीनराइटर कबीर खान की पत्नी हैं और वह कई दशकों से इस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं. ‘हॉटरफ्लाई’ (Hauterrfly) के ‘द मेल फेमिनिस्ट’ (The Male Feminist) वाले हालिया एपिसोड में दिए एक इंटरव्यू में, मिनी ने बताया कि उनके करियर में ऐसे कई मौके आए जब प्रेग्नेंसी की वजह से उनके काम के मौकों पर असर पड़ा है और एक बार तो उन्हें ‘इंडियन आइडल 5’ से हाथ तक धोना पड़ा था.

बेबी बंप दिखने लगेगा तो शो से निकाल दिया

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मिनी ने बताया कि जब उन्होंने खुलासा किया कि वह अपने दूसरे बच्चे की मां बनने वाली हैं, तो उनसे ‘इंडियन आइडल’ होस्ट का काम छोड़ने के लिए कहा गया. मिनी ने कहा, ‘जब मैं सायरा के साथ प्रेग्नेंट थी, तो यह ‘इंडियन आइडल’ के चौथे सीज़न के बाद की बात है और जब टीम सीज़न 5 शुरू करने वाली थी, तो मैंने उन्हें बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूं. मैंने कहा कि ऑडिशन के दौरान तो मैं ठीक रहूंगी, लेकिन फिनाले एपिसोड तक मेरा बेबी बंप दिखने लगेगा. इसलिए मुझसे कहा गया कि मैं यह सीज़न होस्ट न करूं वजह? भारतीय दर्शक एक प्रेग्नेंट होस्ट को स्वीकार नहीं कर पाएंगे.’

मुझे सीज़न 6 के लिए वापस बुलाया गया था

मिनी ने आगे बात करते हुए कहा कि ‘मुझे बहुत निराशा हुई कि ये लोग यह भी नहीं देख पा रहे हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है. मुझे सीज़न 6 के लिए वापस बुलाया गया था, लेकिन तब तक मेरा मन बदल चुका था. मैंने कह दिया कि मैं अब यह काम नहीं करना चाहती.’ मिनी माथुर ने अपने टेलीविज़न करियर की शुरुआत आर. माधवन के साथ ‘टोल मोल के बोल’ शो से की थी और इसके बाद कई सालों तक MTV VJ रहीं और सिंगिंग रियलिटी शो ‘इंडियन आइडल’ में काम करने के बाद वह घर-घर में पहचानी जाने लगीं। तब से उन्होंने टेलीविज़न, स्ट्रीमिंग और फ़िल्मों में काम किया है, जिसमें ‘माइंड द मल्होत्राज़’ सीरीज़ भी शामिल है.

कबीर खान के संग बिता रही हैं जिंदगी

टेलीविज़न पर काम करने के अलावा, मिनी कई फ़िल्मों और स्ट्रीमिंग सीरीज़ में भी नज़र आई हैं, जिनमें “माइंड द मल्होत्राज़” शामिल है और उनकी अलग-अलग तरह के रोल करने की काबिलियत और मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत ने उन्हें इंडस्ट्री में एक सम्मानित हस्ती बना दिया है और उनकी कहानी कई लोगों को प्रेरित करती है. मिनी और कबीर खान, जिनकी शादी को 28 साल हो चुके हैं, ने एक-दूसरे का साथ देते हुए अपने करियर को आगे बढ़ाया है.

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शिव की नगर बनारस से निकलकर सपनो की दुनिया में आई हूं....शिल्पी सिंह बनारस वो शहर जो अपनी भड़ी,गंगा और कमाल के खाने के लिए जाना जाता है. 2009 में ... और पढ़ें

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