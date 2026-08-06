मिनी माथुर ने जीती 'The Alliance' की ट्रॉफी, मिले 50 लाख, पति का था ऐसा रिएक्शन

Mini Mathur Wins the Alliance: वेब रियलिटी शो 'द अलायंस' की विजेता बनीं मिनी माथुर ने अपनी जीत को परिवार के लिए बड़ा सरप्राइज बताया.

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मिनी माथुर ने वेब रियलिटी शो ‘द अलायंस’ की ट्रॉफी अपने नाम की

उन्होंने कहा कि उनकी जीत पूरे परिवार, खासकर पति कबीर खान के लिए बड़ा सरप्राइज थी

मिनी के मुताबिक कबीर शो को लेकर बेहद इमोशनली इन्वेस्टेड थे और परिवार में हर एपिसोड पर चर्चा होती थी

अभिनेत्री ने बताया कि उन्होंने बिना ड्रामा, लड़ाई और पॉलिटिक्स के सिर्फ अपने गेम पर फोकस कर शो जीता

टेलीविजन होस्ट और अभिनेत्री मिनी माथुर ने वेब रियलिटी शो ‘The Alliance’ की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है. अभिनेत्री ने हालिया बातचीत में अभिनेत्री की ये जीत उनके साथ-साथ पूरे परिवार के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं थी.

पति थे इमोशनली इन्वेस्टेड-

अभिनेत्री ने बताया कि उनके ये काफी सरप्राइजिंग था कि पति-फिल्ममेकर कबीर खान इस शो के लिए इतना इमोशनली इन्वेस्टेड थे, अभिनेत्री ने कहा, “‘द अलायंस’ मेरे साथ-साथ परिवार के लिए भी बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उन्होंने कभी मुझसे ये उम्मीद नहीं की थी कि मैं अपने फोन, अपनों और डेली रूटीन के बिना शो की चुनौतियों को मैनेज कर पाऊंगी. जब मैं शो से वापस घर आई, तो मैं यह देखकर हैरान हो गई थी कि कबीर शो में कितना इन्वेस्टेड हो गया था, हर कंटेस्टेंट के हर मूव पर चर्चा करने के लिए फैमिली व्हॉट्सअप पर अनगिनत बातें होती थीं. मुझे सच में अपने करियर में कोई दूसरा प्रोजेक्ट याद नहीं है, जिसमें कबीर इतना इमोशनली इन्वेस्टेड हो.”

मिनी माथुर ने आगे कहा, “मुझे पूरा यकीन है कि मेरे परिवार और पति को मुझ पर बहुत गर्व है. सच कहूं तो, सब कुछ अभी भी अजीब लगता है, मैं अभी घर से बाहर निकली ही थी और मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बाहर लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं. इस पूरे अनुभव ने मेरी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा दी है.”

गेम को अलग तरह से खेला-

शो ‘द अलायंस’ की ट्रॉफी मिलने के बारे में मिनी माथुर ने कहा, “मैंने इस गेम को बहुत अलग तरीके से खेला था. मुझे कभी भी चीखने, चिल्लाने, फालतू की पॉलिटिक्स करने या सबके काम में दखल देने की जरूरत नहीं पड़ी. मेरी सबसे बड़ी ताकत यह थी कि मुझे एरीना चैलेंज सच में पसंद आए. मैं बहुत कॉम्पिटिटिव इंसान हूं, और इसीलिए मैं इस रियलिटी शो में आई. मैंने अपना गेम खेलने पर फोकस किया, साथ ही हेडक्वार्टर के सारे ड्रामा को अपने पर्सनल मोरल कंपास के हिसाब से हैंडल किया.” उन्होंने आगे कहा, “मैंने कभी किसी को अकेला नहीं किया, न ही मैं बेवजह झगड़ों में पड़ी, मेरी किसी से कोई बड़ी बहस भी नहीं हुई, जब भी मुझे लगा कि अपनी राय बताना जरूरी है, मैंने वैसा ही किया.” (input-आईएएनएस)