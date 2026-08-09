सपनों की खातिर 900 KM का सफर! 'तारक मेहता' में काम करने की दीवानगी में मुंबई पहुंचा 16 साल का मासूम

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: मुबंई को सपनो की नगरी कहते हैं औऱ यहां पर लोग अपने अधूरे सपने को पूरा करने आते हैं तो कोई यहां पर नाम खोजने की तलाश आता है. इसी बीच में मध्य प्रदेश के एक किशोर लड़के ने एक्टर बनने का अपना सपना पूरा करने के लिए मुंबई तक लगभग 900 किलोमीटर का सफ़र तय किया, लेकिन बाद में वह गोरेगांव की फ़िल्म सिटी में अकेला घूमता हुआ मिला था. छिंदवाड़ा ज़िले के इस 16 साल के लड़के के परिवार ने उसके गुरुवार को घर से निकलने के बाद उसके लापता होने की सूचना दी थी. बाद में पुलिस ने उसे मुंबई में ढूंढ निकाला, जहां उसने बताया कि वह मशहूर टीवी शो ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ (TMKOC) में एक्टिंग का मौका पाने की उम्मीद में शहर आया था.
तारक मेहता के लिए तय किया 900 किलोमीटर का सफर
मध्य प्रदेश का एक 16 साल का लड़का, जो दो दिन पहले घर से निकलने के बाद लापता हो गया था, मुंबई में मिला है और हैरानी की बात ये है कि वो मशहूर टीवी शो ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ में एक्टिंग का रोल पाने की उम्मीद में लगभग 900 किलोमीटर का सफ़र करके वहां पहुंचा था. पुलिस वालों को यह किशोर गोरेगांव की फ़िल्म सिटी में अकेला घूमता हुआ मिला था. इलाके में उसके होने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस उसे पूछताछ के लिए आरे पुलिस स्टेशन ले गई.
स्कूल जाने के बजाय ट्रेन में सवार हो गया
16 साल के लड़के ने पुलिस को बताया कि वह मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा ज़िले का छात्र है, जो देश की आर्थिक राजधानी से लगभग 900 किलोमीटर दूर है और उसने बताया कि वह गुरुवार दोपहर स्कूल जाने के बहाने घर से निकला था. हालांकि, स्कूल जाने के बजाय, वह छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन से नागपुर जाने वाली ट्रेन में सवार हो गया. अपने बयान के अनुसार, उसने मुंबई के लिए कनेक्टिंग ट्रेन पकड़ी और अगली सुबह गोरेगांव स्टेशन पहुंचा। इसके बाद वह पैदल ही फ़िल्म सिटी की ओर चला गया था.
18 सालों से चल रहा है तारक मेहता
लड़के ने पुलिस को बताया कि वह मशहूर सीरियल TMKOC में एक्टिंग का मौका पाना चाहता था. पुलिस के संपर्क करने पर लड़के के पिता ने पुष्टि की कि वह गुरुवार को लापता हो गया था. लड़का अभी आरे पुलिस के पास सुरक्षित है, जबकि उसके पिता उसे वापस लेने के लिए मुंबई आ रहे हैं. बता दें कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा फैंस का फेवरेट शो है. ये शो 18 साल से चल रहा है.
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