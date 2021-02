Mira Rajput glamours pics from friends marriage viral see her bindas pose in golden shimmer gown shahid kapoor- शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत Mira Rajput की तस्वीरें एक बार फिर सोशल मीडिया पर खूब देखी जा रही हैं. ये तस्वीरें उनकी सहेली सेजल कुकरेजा के प्री वेडिंग फंक्शन की हैं. मीरा ने शेडिड वेस्टर्न ड्रेस पहनी है जो उस माहौल में उन्हें सबसे अलग कर रही है. Also Read - प्यार और तकरार का क्या होगा अंजाम? Rubina Dilaik-Abhinav Shukla के इश्क से रूकेगा तलाक!

इन तस्वीरों को शेयर कर मीरा ने लिखा- ब्राइड स्क्वॉड. इससे पहले भी मीरा ने अपनी सहेली के साथ एक फोटो शेयर की थी जिसमें उन्होंने दुल्हन को अपनी बांहों में भर रखा था.

इससे पहले भी मीरा की गोवा वेकेशन की बिकिनी पिक्स को खूब पसंद किया गया था.

शाहिद भी ये तस्वीर देखकर खुद को रोक नहीं पाए और जवाब में लिखा- “मैं ये जादू आपकी आंखों में देखता हूं”.