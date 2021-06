Mira Rajput Kapoor And Shahid Kapoor Son Zain Pictures Viral On Social Media: शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) की पत्नी मीरा राजपूत (Mira Rajput) अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी और अपने परिवार की तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. हालांकि मीरा (Mira Rajput) अपने बच्चों की बेहद कम तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं. लेकिन हाल ही में उन्होंने अपने बेटे जैन (Zain Kapoor) की फोटो शेयर की है जो अब जमकर वायरल हो रही है. Also Read - आम के पेड़ पर लटकी दिखीं शाहिद कपूर की पत्नी Mira Rajput, गार्डन को ही बना लिया जिम- देखें Video

शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) और मीरा राजपूत (Mira Rajput) के बेटे जैन (Zain) की बहुत कम तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई हैं और दोनों अपने बच्चों को लाइमलाइट से दूर रखते हैं. हालांकि हाल ही में जैन की एक फोटो सामने आई है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. Also Read - Shahid Kapoor की वाइफ मीरा ने कैमरे के सामने यूं बदले कपड़े, वीडियो देखकर फैंस के छूटे पसीने- Video



इस फोटो को फैशन डिजाइनर कुणाल रावल ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था और मीरा इसी के स्क्रीन शॉर्ट को अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया है. फोटो में उनके बेटे जैन कपूर ट्रेडिशनल ड्रेस व्हाइट कुर्ते पजामे में बेहद क्यूट दिख रहे हैं. तस्वीर को इंस्टा. स्टोरी पर शेयर कर उन्होंने स्टिगर भी शेयर किए हैं.