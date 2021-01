Mira Rajput Shares beautiful Photos from Goa Trip Shahid Kapoor comment i see magic in your eyes- मीरा राजपूत और शाहिद कपूर कुछ दिन पहले गोवा में वेकेशन मना रहे थे और सोशल मीडिया पर अपनी कई तस्वीरें शेयर कर रहे थे. स्टाइलिश लुक के साथ पोज देते हुए मीरा अपनी अदाओं से फैंस को दीवाना बना रही हैं. मीरा की इन खूबसूरत तस्वीरों को शेयर कर लिखा- Look for the magic in every moment. शाहिद भी ये तस्वीर देखकर खुद को रोक नहीं पाए और जवाब में लिखा- “मैं ये जादू आपकी आंखों में देखता हूं”. Also Read - 'नागिन' की विशाखा ने फ्लॉन्ट किया अपना बेबी बंप, अनीता हसनंदानी के इस अंदाज पर फिदा हुए फैन्स

बता दें, शाहिद कई इंटरव्यू में मीरा को जिक्र करते हुए कह चुके हैं कि वे उनकी जिंदगी की प्राथमिकता है. मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप से डर लगता है. मुझे जो भी वक्त मिलता है वो मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बिताना चाहता हूं. मेरी पत्नी को लगता है कि वह प्राथमिकता नहीं है, तो इसके लिए मैं खुद को पर्याप्त समय नहीं देने के लिए दोषी महसूस करता हूं. मैं अपने फैमिली को कहता हूं, ‘मुझे थोड़ा काम भी कर लेने दो’. Also Read - कैटरीना कैफ ने बताया जिंदगी जीने का मंत्र, सबसे पहले पूछिए खुद से सवाल......

View this post on Instagram A post shared by Mira Rajput Kapoor (@mira.kapoor)

View this post on Instagram A post shared by Mira Rajput Kapoor (@mira.kapoor)

View this post on Instagram A post shared by Mira Rajput Kapoor (@mira.kapoor)

View this post on Instagram A post shared by Mira Rajput Kapoor (@mira.kapoor)

View this post on Instagram A post shared by Mira Rajput Kapoor (@mira.kapoor)

वर्कफ्रंट पर बात करें तो शाहिद कपूर ने हाल ही में अपनी आगामी फिल्म ‘जर्सी’ की रिलीज डेट का ऐलान किया है. अभिनेता ने बताया कि उनकी फिल्म जर्सी दिवाली के मौके पर 5 नवंबर को रिलीज होगी.