Mirzapur 2 Munna Tripathi Suhaag raat First Night With Madhuri Yadav watch bold intimate video- मिर्जापुर सीरीज (Mirzapur) में त्रिपाठियों का जलवा देखने लायक था. कालीन भैया के बेटे मुन्ना त्रिपाठी का बस एक ही सपना था मिर्जापुर का डॉन बनना और गद्दी पर बैठना. हालांकि वे इस मामले में अभी उतने अनुभवी नहीं थे. इसलिए उनके पिता और डॉन कालीन भैया अक्सर अपराध करके बचने के फार्मूले बताते रहते थे. यही नहीं अपराध की दुनिया में बने रहने के लिए उन्होंने मुन्ना की शादी नेता की बेटी माधुरी ( ईशा तलवार) से करवा दी. जोकि एक विधवा थीं. Also Read - First Poster: मराठी फिल्म 'कानभट्ट' का पोस्टर रिलीज़, सपने और इच्छा की लड़ाई में...

माधुरी ने भी ‘हां’ कर दी. उन्हें लगा शायद अब उन्हें वो प्यार मिल जाएगा जिसके लिए वो तरस रही थीं. लेकिन हुआ कुछ और ही. मुन्ना ने अपनी सुहागरात पर ही माधुरी को साफ कर दिया कि उन्होंने पिता के कहने पर शादी तो कर ली है लेकिन वे बस दुनिया को दिखाने के लिए ही पति- पत्नी हैं. देखिए पहली रात का वीडियो… Also Read - बिदिता बाग ने बिना ब्लाउज़ साड़ी पहन ढाया कहर, सिरहन सी हो जाती है हर तस्वीर देखकर

Also Read - TANDAV: सिंहासन पाने के लिए हर जंग पर उतारू सैफ अली खान, गेम ऑफ पावर में होगी किसकी जीत?

मिर्जापुर सीरीज (Mirzapur) में ‘मुन्ना भैया’ की पत्नी ‘माधुरी यादव’ इन दिनों सोशल मीडिया सेंसेशन बन गईं हैं. अपने हुस्न और अपनी अदाओं से ‘माधुरी भाभी’ (Madhuri Bhabhi) ने पहले ही जलवे बिखेर चुके हैं मगर अब उनकी कुछ हॉट तस्वीरें इंटरनेट पर आग की तरह फैल रही हैं.

इस किरदार के पीछे है एक्ट्रेस ईशा तलवार. सीरीज में ‘कालीन भैया’ की बहु बनी ईशा (Isha Talwar Hot Photos) के हुस्न ने हर किसी को उनका दीवाना बना दिया है. मिर्जापुर 2 से इस एक्ट्रेस ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है.