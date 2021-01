Mirzapur 2 Rasika Dugal tail malish oil massage Impressed Bauji kulbhushan kharbanda Sexual Desire to force Intimate with Beena Tripathi- वेब सीरीज मिर्जापुर में रसिका दुग्गल के बोल्ड सीन ने सबको हैरान कर दिया था. कुछ तो त्रिपाठियों के घर का उसूल था कि अपनी अय्याशी के लिए घर की बहुओं को भी नहीं छोड़ते थे. वो फिर घर के बुजुर्ग ही क्यों ना हो. कुलभूषण खरबंदा जिन्होंने कालीन भैया के पिता का किरदार निभाया है. वे जब अपनी बहू बीना त्रिपाठी को अपने पैरों की तेल मालिश करते देखते हैं तो उनका दिल पिघल जाता है. Also Read - मीरा नायर की फिल्म ‘कामसूत्र’ ने तोड़ा था जबरदस्त रिकॉर्ड, जिसने सीख लीं ये 64 कलाएं वो मात नहीं खा सकता

बीना जब उठकर जाने लगती है. तब बाऊजी कहते हैं. तुम्हें सीखाना चाहता हूं कि शरीफ घर की बहुएं बाहर मुंह नहीं मारा करतीं. दरवाजा बंद करके नजदीक आओ. मुझे पता है तुम भागोगी नहीं. तुम सिर्फ त्रिपाठियों के लिए हो. और फिर… Also Read - ये 8 इंटीमेट सीन देखकर भूल जाएंगे पोर्न देखना, इन बॉलीवुड फिल्मों ने मचाया तहलका

एक इंटरव्यू में रसिका ने बताया कि इससे पहले उन्होंने इतना बोल्ड किरदार नहीं निभाया है. सबसे बड़ी बात है कि डॉन की बीवी होने के बावजूद बीना त्रिपाठी को अपनी डिजाइर पता हैं और उसे इस बात को लेकर न किसी तरह का डर है न कोई हिचकिचाहट. वो अपनी सेक्स की इच्छा पूरी करने के लिए एक्सप्लोर भी करती है. कभी कालीन भैया के साथ कभी मुन्ना त्रिपाठी के साथ तो कभी बाउजी के साथ.