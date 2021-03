Mirzapur 2 Shweta Tripathi golu gupta shares hot photos in strapless top and black shorts see Glamourous Pics-Mirzapur फेमस वेब सीरीज़ का भौकाल देखने वाला था. सीरीज में यूं तो सभी किरदार एक से एक मंझे हुए थे लेकिन गजगामिनी गुप्ता उर्फ गोलू का किरदार भी लोगों के दिलों पर छाप छोड़ गया. इसे निभाने वालीं अभिनेत्री श्वेता त्रिपाठी ने हाल ही में कुछ हॉट तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें शॉट ड्रेस में नज़र आ रही हैं. Also Read - Paro Trailer: इश्क में फिर एक बार रचा जाएगा इतिहास, यश कुमार-पूनम दुबे ने 'पारो' में मचाया तहलका

वेब फिल्म में सलवार-सूट में दिखने वाली श्वेता असल जिंदगी में बहुत बिंदास हैं. वे सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं और अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. बता दें, श्वेता ने एक इंटरव्यू में बताया कि कभी कबार जब मुन्ना उछलता था तो स्वीटी उसे संभाल लेती थी. Also Read - Marjaneya Song Out: Rubina-Abhinav का रोमांटिक गाना रिलीज, घंटे भर में मिले इतने लाख व्‍यूज

Also Read - अपने दिल के हाथों मजबूर हैं Sonali Phogat, गाना गुनगुना कर निकाला दिल का गुबार.... आ गया जो किसी पे प्यार

लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट वहां से आया जब प्रिंसिपल ने कहा कि इलेक्शन में खड़े हो जाओ. लेकिन ये इतना आसान नहीं था क्योंकि इसमें सीधी लड़ाई मुन्ना से होती.

और ऐसा हुआ भी. स्वीटी और गुड्डू के चक्कर में गोलू को एक दोस्त भी मिल गया. बबलू पंडित. फिर क्या था. जोड़ी जम गई. प्यार हो गया.

फिर मुन्ना की आग ऐसी भड़की की उसकी आग में सब झुलस गए. गुड्डू. बबलू. स्वीटी. और गोलू.अब गोलू का मकसद बस त्रिपाठियों से बदला लेना था.