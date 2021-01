Mirzapur 2 Shweta Tripathi golu gupta whipped 100 times before intimate watch hot video- Mirzapur फेमस वेब सीरीज़ का भौकाल देखने वाला था. कहानी के किरदारों में जहां कलाकारों ने जान डाल दी है, वहीं इसे एक नया मोड़ भी दिया गया है. सीरीज में यूं तो सभी किरदार एक से एक मंझे हुए थे लेकिन गजगामिनी गुप्ता उर्फ गोलू का किरदार भी लोगों के दिलों पर छाप छोड़ गया. इसे निभाने वालीं अभिनेत्री श्वेता त्रिपाठी ने एक इंटरव्यू में बताया कि कभी कबार जब मुन्ना उछलता था तो स्वीटी उसे संभाल लेती थी. लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट वहां से आया जब प्रिंसिपल ने कहा कि इलेक्शन में खड़े हो जाओ. लेकिन ये इतना आसान नहीं था क्योंकि इसमें सीधी लड़ाई मुन्ना से होती. और ऐसा हुआ भी. Also Read - Vaani Kapoor Hot Photos In Pink Bikini: पिंक बिकिनी में 'वॉर' एक्ट्रेस Vaani Kapoor की तस्वीर ने सोशल मीडिया पर लगाई 'आग'....

स्वीटी और गुड्डू के चक्कर में गोलू को एक दोस्त भी मिल गया. बबलू पंडित. फिर क्या था. जोड़ी जम गई. प्यार हो गया. फिर मुन्ना की आग ऐसी भड़की की उसकी आग में सब झुलस गए. गुड्डू. बबलू. स्वीटी. और गोलू.

अब गोलू का मकसद बस त्रिपाठियों से बदला लेना था. वो इसके लिए विजय राय का सहारा लेती है. यहां तक की सेक्स तक करने के लिए तैयार हो जाती है.

अमेजन ओरिजिनल पर रिलीज सीरीज ‘मिजार्पुर 2’ में पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु, श्वेता त्रिपाठी, हर्षिता गौर, रसिका दुगल, अमित सियाल, विजय वर्मा, शीभा चड्ढा, राजेश तैलंग और कुलभूषण खरबंदा जैसे कलाकार शामिल हैं.