Out Of Love- मिर्ज़ापुर सीरीज में 'बीना त्रिपाठी' का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री रसिका दुग्गल (Rasika Dugal) ने दर्शकों के ऊपर किस कदर असर छोड़ा है ये तो जग जाहिर है. कई लोग तो आज भी उन्हें बीना त्रिपाठी के नाम से बुलाते हैं. हाल ही में वेब सीरीज 'आउट ऑफ लव' के दूसरे सीजन में डॉ मीरा की भूमिका में नज़र आई हैं. इस वेब फिल्म की कहानी एक पति -पत्नी और वो के रिश्ते पर आधारित है.

डा. मीरा अपने पति से बहुत प्यार करती हैं. लेकिन पूरब कोहली जो कि एक बेटे के पिता भी हैं उनका दिल तो एक टीन एज़र लड़की में बसता है. मीरा को लगता है कि उसके पति आकर्ष ने ब्रेकअप कर लिया है और वापस अपने परिवार में लौट आया है. लेकिन ऐसा नहीं होता.

आकर्ष दूसरी लड़की के चक्कर में अपनी पत्नी मीरा से तलाक ले लेता है और दूसरी लड़की आलिया से शादी कर लेता. लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती वो तलाक के बाद मीरा से बदला लेकिन खून के आंसू तक रूला देता है.