नई दिल्ली: आज का दौर वेब सीरीज और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर खासा निर्भर करता है. इन सीरीज का क्रेज़ लोगों के सर चढ़ कर बोलता है. इसी लिस्ट में शामिल है अमेज़न प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) पर स्ट्रीम होने वाली सीरीज 'मिर्जापुर' (Mirzapur) की. इस शो के पहले सीजन को युवाओं ने खूब पसंद किया. सीरीज के हर किरदार ने लोगों का दिल जीता. गुड्डू पंडित, मुन्ना त्रिपाठी, कालीन भैया जैसे किरदारों ने अपना दबदबा बना लिया. पहले सीजन की अपार सफलता के बाद अब इसी सीरीज का दूसरा सीजन रिलीज हुआ है. मिर्जापुर 2 (Mirzapur 2) के लिए लोगों ने बहुत इंतज़ार किया था मगर अब इसे ओटीटी पर स्ट्रीम किया जा रहा है.

मिर्जापुर 2 में जो बदले की कहानी दिखाई गई है उसे लोग खूब पसंद कर रहे है और गुड्डू पंडित का भौकाल देखने में अलग लुत्फ़ आ रहा है. पंकज त्रिपाठी, अली फज़ल, दिव्येंदु, श्वेता त्रिपाठी, रसिका दुग्गल जैसे स्टार्स से सजी इस सीरीज ने युवा वर्गों की नब्ज़ पकड़ ली है. सोशल मीडिया पर भी हर तरफ मिर्जापुर 2 (Mirzapur 2) का भौकाल टाइट है. सोशल मीडिया (Social Media) पर दूसरे सीजन के मीम्स (Funny Memes on Mirzapur 2) की बहार आ गई है. मिर्जापुर 2 के डायलॉग्स पर लोग जमकर मीम्स और जोक्स बना रहे हैं.

यहां देखिए कुछ मज़ेदार मीम्स: Also Read - Mirzapur 2: मुन्ना भैया की नई हमसफर बनीं ये एक्ट्रेस, अपनी अदाओं से बरपाती हैं कहर

When Mom asks you to Change the channel as she wants to see Balika Vadhu at the Time of IPL:#Mirzapur2 pic.twitter.com/oirqqDBnG7 — Manvansh Singh (@PhoenixMemes13) October 23, 2020

#mirzapurseason2 Diwali exist… *Le me haath mein लड़ phodne ke baad : pic.twitter.com/BapCoQYSAI — Love DA Memes (@LoveDAMemes2) October 23, 2020

When you plan Goa Trip With Your Friends.

Dad:#Mirzapur2 pic.twitter.com/zfMTu8w6LG — Manvansh Singh (@PhoenixMemes13) October 23, 2020

When You become Monitor of the class and A new Girl Joins your School:#Mirzapur2 pic.twitter.com/5vz2prG49c — Manvansh Singh (@PhoenixMemes13) October 23, 2020

#Mirzapur2 who still wàit for season2 and now they have to also wait for season3 be like :- pic.twitter.com/d8Vni01fhJ — NEERAJ SONI (@imneeraj___) October 23, 2020

बता दें कि सीजन 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पहला सीजन खत्म हुआ था. इस सीजन में भी गुंडई, राजनीति और व्यापर का अनोखा संगम देखने को मिलेगा.