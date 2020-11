Mirzapur 3 announced on Amazon Prime Video series pankaj tripathi and ali fazal will be back- एमेजॉन ओरिजिनल सीरीज ‘मिर्जापुर’ ने पहले सीजन की कामयाबी के बाद अपने दूसरे सीजन के साथ इतिहास रच दिया है. एमेजॉन प्राइम वीडियो ने गुरुवार को बताया कि यह क्राइम ड्रामा भारत में एमेजॉन पर रिलीज के महज सात दिनों के भीतर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शो बन गया है. सीरीज का दूसरा सीजन भी सफल रहने के बाद प्राइम वीडियो ने इसके तीसरे सीजन को भी लाने की घोषणा कर दी है, जिसने दर्शकों के बीच उत्सुकता को अधिक बढ़ा दिया है. Also Read - BB14: एजाज खान और पवित्रा पुनिया के हॉट मूव्स ने मचाया तहलका, देखिए Sizzling Dance

'मिर्जापुर' को लेकर लोगों में अलग ही क्रेज देखने को मिला है. शो के दूसरे सीजन को न केवल सबसे अधिक देखा गया, बल्कि इसके लॉन्च होने के महज 48 घंटों के भीतर अधिकतम दर्शकों ने बिंज-वॉच करते हुए एक नया बेंचमार्क भी स्थापित कर दिया है.

पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु शर्मा, श्वेता त्रिपाठी शर्मा, रसिका दुग्गल, हर्षिता शेखर गौड़ की मुख्य भूमिका के साथ-साथ अमित सियाल, अंजुम शर्मा, शीबा चड्ढा, मनु ऋषि चड्ढा और राजेश तैलंग जैसे कलाकारों ने अपनी बेहतरीन कलाकारी से शो में जान फूंक दी है.

यह सीरीज एक्सेल मीडिया एंड एंटरटेनमेंट द्वारा रचित और निर्मित है.

एमेजॉन प्राइम वीडियो इंडिया से इंडियन ओरिजिनल की प्रमुख अपर्णा पुरोहित ने कहा, “एमेजॉन में हम अपने ग्राहकों की पसंद को सबसे आगे रखते हैं. ‘मिर्जापुर’ के नए सीजन को मिली भारी प्रतिक्रिया, हमारी प्रतिबद्धता और प्रयासों का एक उदहारण है.

पिछले दो वर्षो में, दर्शक ‘मिर्जापुर’ की कहानी और इसके किरदारों से जुड़ते रहे हैं. इस सीजन के लिए उन्होंने शो पर जो प्यार बरसाया है, वह अभूतपूर्व है. यह उत्साहजनक प्रतिक्रिया हमें ऐसा कंटेंट बनाने की ओर प्रेरित करती है, जो रोमांचक, अनोखी और कुछ ऐसा हो जिससे हमारे दर्शकों को बार-बार प्यार हो जाए. एक्सेल मीडिया और एंटरटेनमेंट के साथ हमारा सहयोग हमेशा बेहतरीन रहा है और हम इस सफलता को उनके साथ साझा करके खुश हैं.”