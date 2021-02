Mirzapur 3 Will Not Able To Release On Amazon Prime: एमेजॉन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) की मशहूर वेब सीरीज (Web Series) में से एक ‘मिर्जापुर’ (Mirzapur) का दूसरा पार्ट लॉकडाउन के दौरान आया था औऱ लोगों ने इसे बहुत पसंद किया था. ‘मिर्जापुर’ (Mirzapur) का पहला भाग भी सुपरहिट रहा था. कालिन भैया (kalin Bhaiya), गुड्डू भइया (Guddu Bhaiya) और मुन्ना (Munna) के आसप-पास घूमती ये कहानी यूपी के दंबग राज्य ‘मिर्जापुर’ से होकर गुजरती है. इसे लोगों ने बेहद पंसद किया है लेकिन लगता है कि अब इसपर संकट के बादल आने वाले हैं. Also Read - Mirzapur: Rasika Dugal बीना त्रिपाठी की जरूरतें ज्यादा नहीं थीं, लेकिन शादीशुदा होने के बावजूद Sexual Desire...

दरअसल सीरीज के रिलीज होने के बाद इसे लेकर काफी हंगामा हुआ था. अब इस सीरीज में ससुर-बहू के बीच दिखाए गए अवैध संबंध पर जमकर बवाल हुआ था. ऐसे में इस पर केस चल रहा है और अब याचिका करता वकील ने कहा कि, वो इस सीरीज का तीसरा भाग रिलीज नहीं होने देंगे. Also Read - Mirzapur: गुड्डू पंडित को छूने के लिए इस कदर बैचेन थी 'स्वीटी', जैसे ही आई नजदीक....देखें Kissing Scene

रुद्र विक्रम ने कहा कि सीजन 2 तो रिलीज हो गया, लेकिन हम इसका सीजन 3 नहीं रिलीज होने देंगे. रुद्र ने बताया कि सीजन 2 रिलीज होने के बाद हमने इसके खिलाफ 22 सितंबर, 2020 को एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी. 21 जनवरी, 2021 को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेल एंटरटेनमेंट और अमेजन प्राइम को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है. साथ ही रुद्र ने बताया कि इसकी अगली सुनवाई की तारीख 8 मार्च है. Also Read - मिर्जापुर के 'कालीन भैया' के इंस्टाग्राम पर हुए इतने लाख फॉलोअर्स, Video शेयर कर दी वर्चुअल पार्टी

रूद्र सिंह मिर्जापुर की रहने वाले हैं औऱ उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि, फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी को नोटिस भी भेजा गया था. वकील ने बताया कि वह इस सीरीज को रिलीज होने से ही रोकना चाहते थे. क्योंकि इस सीरीज के मेकर्स मिर्जापुर की गलत तस्वीर बनाकर लोगों के सामने पेश कर रहे थे. जिससे शहर के साथ जिले का नाम भी खराब हो रहा था.

याचिका में कहा गया है कि मिर्जापुर वेब सीरीज में उस महिला का जिस तरह से चित्रण किया गया है वह स्वीकार्य नहीं है. रसिका दुगल के चरित्र बीना के कैरेक्टर को लेकर आपत्ति जताई गई है. दरअसल सीरीज में बीना के अपने ससुर के साथ शारीरिक सबंध को दिखाया गया है. ससुर द्वारा दबाव डालने पर बहू के शारीरिक संबंध को गलत बताया गया है.