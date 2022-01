Ali Fazal Death On The Nile: सुपरहिट वेब सीरीज मिर्जापुर फेम गुड्डू भइया यानी अली फजल जल्द ही हॉलीवुड ‘डेथ ऑन द नाइल’ (Ali Fazal Death On The Nile) फिल्म में नज़र आने वाले हैं. हाल ही में अली ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट कर फिल्म के सभी मेंम्बर्स को शुक्रिया कहा. अली फजल ने गैल गैडोट के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा हैं, ‘डेथ ऑन द नाइल थिएटर में जल्द ही रिलीज होगी. इस फोटो में व्हाइट कलर का कोट पैंट पहने हाथ में वाइन का ग्लास लिए नज़र आ रहे हैं.Also Read - आलिया भट्ट ने 21 साल की उम्र में साइन कर ली थी 'ब्रह्मास्त्र', करण ने कहा 'अब सात साल बाद रिलीज होगी फिल्म'

अली फजल की पोस्ट पर गैल गैडोट ने कुछ दिल के इमोजी शेयर किए हैं.

View this post on Instagram A post shared by ali fazal (@alifazal9)

अली फजल ने अपने नोट में आगे लिखा है, हम एक आर्टिस्ट हैं. लेकिन टैक्निशियन की मेहनत के बिना किसी भी नजरिए को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता. उसके लिए सभी को थैंक्यू.

फिल्म में निर्देशक केनेथ ब्रानघ भी खास रोल में नजर आएंगे. फिल्म ‘वंडर वुमन’ की स्टार गैल गैडोट की इस फिल्म में हत्या हो जाती है.