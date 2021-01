Mirzapur fame Rasika Dugal Intimate with baba nirala now ready for new web series- अभिनेत्री रसिका दुग्गल विभिन्न वेब शो के नए सत्र में काम करने में व्यस्त हैं, और उनका कहना है कि एक नए सत्र में फिर से पुराने चरित्र को निभाना एक पुराने दोस्त से मिलने जैसा है. रसिका ने कहा, “मेरे पास इस वर्ष बहुत सा दूसरा सीजन है. Also Read - शिल्पा और शमिता पर चढ़ा शम्मी कपूर का बुखार, 'बदन पे सितारे' पर किया धमाल', देखें वीडियो

बीना (मिर्जापुर), नीती (दिल्ली क्राइम) और मीरा (आउट ऑफ लव) के किरदार को फिर से निभाना एक दिलचस्त अनुभव है. साथ ही यह महसूस करना भी मजेदार होगा कि ये किरदार एक इंसान के तौर कितना बदल गए होंगे.” Also Read - भोजपुरी की खतरनाक सास नीलिमा सिंह अब इस सीरियल में आएंगी नज़र, ये बात बर्दाश्त से है बाहर

Also Read - Master Movie Box office collection: थलापति विजय की 'मास्टर' ने मचाया धमाल, तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा हॉल

उन्होंने कहा, “नए सीजन के लिए किसी किरदार को फिर से निभाना एक पुराने दोस्त से मिलने जैसा है. आप मूल रूप से उन्हें जानते हैं और समझते हैं, लेकिन वे वास्तव में वह नहीं हैं, जिनसे आप अंतिम बार मिले थे.”