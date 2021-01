Mirzapur season 2 Pankaj tripathi jealous to see son Munna Tripathi intimate Bold hot rain dance with dancer watch video का पहला सीजन या फिर दूसरा… भौकाल तो देखने वाला था. गुड्डन भैया. बबलू पंडित. कालीन भैया या फिर मुन्ना त्रिपाठी जलवे और डायलॉग ने लोगों का दिल जीत लिया था. दोनों पार्ट के सक्सेस से खुशी इतनी मिली कि तीसरे पार्ट की भी घोषणा कर दी गई. मुन्ना त्रिपाठी का किरदार निभाने वाले दिव्येंदु शर्मा (Divyendu Sharmaa) का जलवा देखने वाला था. मिर्जापुर के दूसरे पार्ट में मुन्ना को गोली लग जाती है जिससे यह माना जाता है कि अब मुन्ना त्रिपाठी का अंत हो गया है मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है.दिव्येंदु शर्मा ने अपने हालिया इंटरव्यू में मिर्जापुर 3 के आने का संकेत देते हुए ‘मुन्ना त्रिपाठी’ की वापसी का भी संकेत दिए. Also Read - KGF Chapter2 TEASER: केजीएफ 2 का धांसू टीज़र रिलीज़, रॉकी भाई ने एक झटके में उड़ा दी सैंकड़ों गाड़ियां

Crime, Thriller, Action से भरपूर इस वेबसीरीज के कई वीडियो वायरल हुए थे. उसमें से एक वीडियो देखने वाला था. जिसमें एक रेन डांस पार्टी रखी जाती है. कई नेता शामिल होते हैं. मुन्ना त्रिपाठी के पिता कालीन भैया वहां मौजूद होते हैं. इन लोगों को एंटरटेंन करने के लिए वहां नचनियां को भी बुलाया जाता है. जिसे देखते ही नेता उसके साथ डांस करने के लिए लपकते हैं. लेकिन नचनिया को पसंद आते हैं वहां डैशिंग लुक में कहर बरपा रहे मुन्ना त्रिपाठी. दोनों जमकर डांस करते हैं. रोमांस करते हैं. जिसे देखकर न किसी नेता को अच्छा लगता है न ही कालीन भैया को. उनका गुस्सा चरम पर होता है और फिर…. Also Read - गुलाबी बिकिनी में कहर ढाती नज़र आईं सोनल चौहान, सांस थम जाती है हर तस्वीर देखकर

Also Read - करीना कपूर को है अपने दूसरे बच्चे का बेसब्री से इंतजार, एकटक आंख लगाए दिखीं

कालीन भैया सोच ही रहे होते हैं कि अपने बेटे को कैसे रोकें तभी नेता उठते हैं और जाकर सबको सामने मुन्ना भैया को थप्पड़ जड़ देते हैं. बस फिर क्या था. मुन्ना वहां से उठते हैं तो रूठकर घर चले जाते हैं. जहां फिर बाप बेटे में समझौता होता है. वे इस अपराध की दुनिया में जमे रहने का फार्मूला बताते हैं.

बता दें, खबरों के अनुसार मिर्जापुर 3 में मुन्ना त्रिपाठी की वापसी हो सकती है क्योंकि दूसरे पार्ट में गोलू जब मुन्ना को मारने के लिए उनकी छाती पर बाईं तरफ पिस्तौल रखती है तो मुन्ना ने उसे दाईं ओर कर दिया था.