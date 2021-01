Mirzapur season 2 Rasika Dugal Beena Tripathi intimate with Bauji kulbhushan kharbanda to fulfil her Sexual Desire watch video- Amazon Prime पर रिलीज हुई वेब सीरीज मिर्जापुर को अभी तक लोग भूल नहीं पाए हैं. बोल्ड सीन से भरी इस सीरीज के डायलॉग के आलाव बैकग्राउंड म्यूजिक तक लोगों को पसंद आया था. इस सक्सेस को देखते हुए कहा जा रहा है कि अब इसका तीसरा पार्ट भी आ सकता है. फिल्म में रसिका दुग्गल के अभिनय को सराहा गया था. जो कालीन भैया (पंकज त्रिपाठी) की बीवी (बीना त्रिपाठी) का रोल अदा कर रही हैं. एक रसूख. डॉन. की बीवी होने के बावजूद उनकी सेक्सुअल डिजाइर पूरी नहीं हो पाती हैं. जिसे पूरा करने के लिए वो भटकती रहती हैं. कभी कालीन भैया के पास. कभी बाउजी के पास तो कभी मुन्ना त्रिपाठी के पास. लेकिन शायद उनकी इस इच्छा की पूर्ती कहीं पूरी नहीं हो पाती. Also Read - Aadhar Movie: मुक्काबाज एक्टर विनीत कुमार सिंह की 'आधार' का धमाल, इस दिन रिलीज होगी फिल्म

एक इंटरव्यू में रसिका ने बताया कि इससे पहले उन्होंने इतना बोल्ड किरदार नहीं निभाया है. सबसे बड़ी बात है कि डॉन की बीवी होने के बावजूद बीना त्रिपाठी को अपनी डिजाइर पता हैं और उसे इस बात को लेकर न किसी तरह का डर है न कोई हिचकिचाहट. वो अपनी सेक्स की इच्छा पूरी करने के लिए एक्सप्लोर भी करती है. कभी कालीन भैया के साथ कभी मुन्ना त्रिपाठी के साथ तो कभी बाउजी के साथ. देखें बीना का हॉट बेडरूम वीडियो-

बता दें, सीरीज में ‘कालीन भैया’ की पत्नी ‘बीना भाभी’ का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री रसिका दुग्गल (Rasika Dugal) ने भी पंकज, कुलभूषण खरबंदा और दिव्येंदु शर्मा के साथ जमकर बेड सीन दिए हैं.