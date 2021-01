Mirzapur season 2 Rasika Dugal Beena Tripathi Sexual Desire force Her to Intimate With Pankaj tripathi Munna Tripathi and bauji watch hot bedroom video- संजय कपूर द्वारा निर्देशित Amazon Prime पर रिलीज हुई वेब सीरीज मिर्जापुर के दोनों पार्ट्स ने रिकॉर्ड तोड़ दिए थे. एक्शन. टशन और बोल्ड सीन से भरपूर ये सीरीज दर्शकों को काफी पसंद आई थी. इतनी की कई लोगों ने तो अपने फोन की कॉलर ट्यून तक इसके टाइटल म्यूजिक पर लगा ली थी. फिल्म में रसिका दुग्गल के अभिनय को सराहा गया था. जो कालीन भैया (पंकज त्रिपाठी) की बीवी (बीना त्रिपाठी) का रोल अदा कर रही हैं. Also Read - Nail Polish के बाद बहुत बिज़ी हैं अर्जुन रामपाल, 'पेंटहाउस' ने भी चैन से बैठने नहीं दिया

एक रसूख. डॉन. की बीवी होने के बावजूद उनकी सेक्सुअल डिजाइर पूरी नहीं हो पाती हैं. एक इंटरव्यू में रसिका ने बताया कि इससे पहले उन्होंने इतना बोल्ड किरदार नहीं निभाया है. सबसे बड़ी बात है कि डॉन की बीवी होने के बावजूद बीना त्रिपाठी को अपनी डिजाइर पता हैं और उसे इस बात को लेकर न किसी तरह का डर है न कोई हिचकिचाहट. वो अपनी सेक्स की इच्छा पूरी करने के लिए एक्सप्लोर भी करती है. कभी कालीन भैया के साथ कभी मुन्ना त्रिपाठी के साथ तो कभी बाउजी के साथ. देखें बीना का हॉट बेडरूम वीडियो- Also Read - कंगना रनौत ने बताया अपना दर्द बोलीं- मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक तौर पर हो रहा है शोषण

Also Read - खेसारीलाल यादव की फ़िल्म ‘दुल्हिन वही जो पिया मन भाये’ का वायरल हुआ ट्रेलर, इस दिन होगी मूवी रिलीज

बता दें, सीरीज में ‘कालीन भैया’ की पत्नी ‘बीना भाभी’ का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री रसिका दुग्गल (Rasika Dugal) ने भी पंकज, कुलभूषण खरबंदा और दिव्येंदु शर्मा के साथ जमकर बेड सीन दिए हैं.