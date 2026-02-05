Hindi Entertainment Hindi

Mirzapur Superhit Web Series All Set To Release In Theatre Kaaleen Bhaiya Ready To Rock

OTT के बाद अब सिनेमाघरों में 'मिर्जापुर' का भौकाल, 'कालीन भैया' गर्दा उड़ाने को तैयार!

OTT प्लेटफॉर्म पर सालों तक राज करने के बाद अब ‘मिर्जापुर’ सिनेमाघरों में भौकाल मचाने को तैयार है.

सुपरहिट वेब सीरीज़ की बात करें तो ‘मिर्जापुर’ का नाम सबसे ऊपर आता है. बदला और सत्ता की लड़ाई और खून-खराबे से भरी इस कहानी ने दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी. दिलचस्प बात ये है कि मिर्जापुर जल्द ही फिल्म के रूप में अब सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है. गुरुवार को फिल्म के निर्माताओं ने आधारिक रूप से इसकी घोषणा की और फिल्म रिलीज़ की डेट से पर्दा उठाया.

थियेटर में लाने की पूरी तैयारी

पकंज त्रिपाठी, अली फज़ल और दिव्येंदु शर्मा जैसे किरदारों ने जिस तरह डिजिटल दुनिया में दबदबा बनाया, अब वही कहानी बड़े पर्दे पर और ज्यादा दमदार अंदाज़ में पेश होने वाली है. मेकर्स ने साफ किया है कि ‘मिर्जापुर’ को थिएटर में लाने की पूरी तैयारी हो चुकी है, और ये फैसला दर्शकों की जबरदस्त डिमांड को देखते हुए लिया गया है.

बड़े स्केल पर इसे दिखाना चाहते हैं मेकर्स

मेकर्स के मुताबिक ‘मिर्जापुर’ सिर्फ एक वेब सीरीज़ नहीं रही बल्कि ये एक कल्चरल फिनॉमेनन बन चुकी है. इसके डायलॉग्स, किरदार और सत्ता की लड़ाई आज भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते रहते हैं. ऐसे में सिनेमाघरों में इसके रिलीज़ का मतलब है इसे और बड़े स्केल पर दिखाना. बताया जा रहा है कि थिएटर वर्ज़न में कहानी को नए तरीके से पेश किया जाएगा, ताकि OTT दर्शकों के साथ-साथ सिंगल-स्क्रीन और मल्टीप्लेक्स ऑडियंस भी इससे कनेक्ट कर सके.

एपिसोड में रिलीज़ नहीं करना चाहते मेकर्स

इस बार के मिर्जापुर में खास बात ये है कि मेकर्स इन्हें सिर्फ एपिसोड्स का कलेक्शन बनाकर रिलीज़ नहीं करना चाहते, बल्कि इसके सस्पेंस को बरकरार करते हुए इसे इस तरह डिजाइन करना चाहते हैं ताकि सत्ता, बदले और अपराध की कहानी को टाइट स्क्रीनप्ले के साथ दिखाया जा सके. रिपोर्ट्स की मानें को इसके कुछ सीन और किरदार जोड़े जा सकते हैं ताकि थिएटर ऑडियंस को कुछ नया मिले.

क्या है पोस्टर में?

मिर्जापुर के मेकर्स ने सोशल मीडिया पर पोस्टर शेयर किया है. पोस्टर में रेगिस्तान पर दौड़ती हुई गाड़ियां दिखाई दे रही हैं. पोस्टर के ऊपर मिर्जापुर का नाम लाल अक्षर में लिखा है. जो खून, बदले और गुस्से की भावना को दर्शाता है. पोस्टर के कैप्शन में लिखा है. ‘अब मिर्जापुर का भौकाल बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगा’. दर्शकों से अपील है कि आप इसे नजदीकी सिनेमाघरों में जाकर जरूर देखिए.

क्या है फिल्म की कहानी?

फिल्म की कहानी ‘कालीन भैया’ यानी पंकज त्रिपाठी के इर्द-गिर्द घूमती है. जो यूपी के मिर्जापुर की दुनिया के सबसे बड़े