Mirzapur The Movie Advance Booking: 'भौकाल' के आगे सब फेल! रिलीज से पहले मिर्जापुर मूवी ने एडवांस बुकिंग में बटोरे इतने करोड़

Mirzapur The Movie Advance Booking: 'मिर्ज़ापुर: द मूवी' की 4 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ से पहले ही ज़बरदस्त एडवांस बुकिंग हो रही है.

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Mirzapur The Movie Advance Booking: ‘मिर्ज़ापुर: द मूवी’ की एडवांस बुकिंग आज शुरू हो गई है. .दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु और अहमदाबाद जैसे शहरों में टिकट की कीमतें 149 से 1,800 के बीच हैं. ज़्यादा दर्शकों तक पहुंचने के लिए अमेज़न प्राइम ओरिजिनल ‘मिर्ज़ापुर’ को एक स्टैंडअलोन फ़िल्म में बदला गया है.ट्रेड ट्रैकर Sacnilk का अनुमान है कि बॉक्स-ऑफ़िस के नज़रिए से, ‘मिर्ज़ापुर: द मूवी’ के पहले दिन भारत में 15-20 करोड़ की नेट कमाई करने की उम्मीद है.. अगर एडवांस बुकिंग उम्मीद से बेहतर रही, तो फ़िल्म 20 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है, जबकि बुकिंग का रुझान कमज़ोर रहने पर यह 13-15 करोड़ के आसपास रह सकती है.

बड़े शहरों में हो रही छप्पड़फाड़ बुकिंग

‘मिर्ज़ापुर: द मूवी’, जिसमें पॉपुलर फ़्रैंचाइज़ी के कई जाने-पहचाने चेहरे वापस आ रहे हैं, के लिए ओपनिंग डे की एडवांस बुकिंग लगातार हो रही है. फ़िल्म ने भारत में ओपनिंग डे के लिए 2.5 करोड़ रुपये की एडवांस बुकिंग ग्रॉस दर्ज की है और 263 शहरों के 842 थिएटरों में 3,709 शो के लिए 83,320 टिकट बिके हैं. ‘ट्रैक टॉलीवुड’ के अनुसार, कुल ऑक्यूपेंसी 9.4% है, जिसमें 36 शो तेज़ी से भर रहे हैं और एक शो हाउसफ़ुल हो गया है. टॉप शहरों में, दिल्ली ने सबसे ज़्यादा 26.66 लाख रुपये की एडवांस ग्रॉस दर्ज की है. इसके बाद मुंबई का नंबर है जहां 19.72 लाख रुपये की बुकिंग हुई है, जबकि पुणे में 12.70 लाख रुपये दर्ज किए गए हैं. गुरुग्राम में 11.02 लाख रुपये और लखनऊ में 8.66 लाख रुपये की बुकिंग हुई है. रिपोर्ट के अनुसार, कोलकाता और अहमदाबाद में क्रमशः 8.62 लाख रुपये और 8.31 लाख रुपये की बुकिंग दर्ज की गई है.

फैंस की उत्सुकता साफ़ झलकती है

इसके अलावा BookMyShow भी है, जहां लोगों की दिलचस्पी को नज़रअंदाज़ करना मुश्किल है. सिर्फ़ पिछले एक दिन में, 15,000 से ज़्यादा यूज़र्स ने इस प्लेटफ़ॉर्म पर फ़िल्म देखने में दिलचस्पी दिखाई है. हालांकि, टिकट की असल बिक्री से भी यह उत्सुकता साफ़ झलकती है. सोमवार को सुबह 10 से 11 बजे के बीच, सिर्फ़ एक घंटे में लगभग 1,030 टिकट बिके. 31 अगस्त तक, अकेले BookMyShow पर 17,170 टिकट बिक चुके थे, जिससे यह संख्या 17,000 के आंकड़े को पार कर गई.

मिर्ज़ापुर: द मूवी के बारे में

मिर्ज़ापुर: मूवी में पहली बार सीज़न 1 की दुनिया में फ्रैंचाइज़ी के कई सबसे पहचाने जाने वाले किरदारों जैसे कि गुड्डु पंडित (अली फज़ल), मुन्ना भैया (दिव्येंदु), और कालीन भैया (पंकज त्रिपाठी) को दिखाया गया है. फिल्म के कलाकारों में जितेंद्र कुमार, रवि किशन, अभिषेक बनर्जी, रसिका दुग्गल, मोहित मालिक, शीबा चड्ढा, राजेश तैलंग, प्रमोद पाठक, श्रिया पिलगांवकर, हर्षिता शेखर गौड़, श्वेता त्रिपाठी, सोनल एस. चौहान, अनंग्शा बिस्वास, शाजी चौधरी, सतेंद्र सोनी, कुलभूषण खरबंदा और सुशांत सिंह मुख्य भूमिकाओं में हैं