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Mirzapur The Movie Box Office Collection: बॉक्स ऑफिस पर चला 'मिर्ज़ापुर' का चाबुक, 100 करोड़ क्लब में हुई शामि

Mirzapur The Movie Box Office Collection: मिर्ज़ापुर द मूवी बॉक्स ऑफ़िस पर ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रही है और फिल्म ने पर्दे पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है.

Written by: Shilpi Singh Edited by: Shilpi Singh
Updated: September 8, 2026, 9:07 AM IST
Mirzapur The Movie Box Office Collection: बॉक्स ऑफिस पर चला 'मिर्ज़ापुर' का चाबुक, 100 करोड़ क्लब में हुई शामि

Mirzapur The Movie Box Office Collection: मिर्ज़ापुर द मूवी बॉक्स ऑफ़िस पर ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रही है. फ़िल्म की यह शानदार सफलता इस बात का सबूत है कि इस शो और इसके किरदारों ने पिछले कुछ सालों में कितनी लोकप्रियता हासिल की है. ज़बरदस्त ओपनिंग और मज़बूत वीकेंड के बाद, फ़िल्म ने सोमवार का अहम टेस्ट भी शानदार ढंग से पास कर लिया और 100 करोड़ का बड़ा माइलस्टोन पार कर लिया.

‘मिर्ज़ापुर द मूवी’ का दबदबा बना रहा

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रिलीज़ से पहले, ज़्यादातर ट्रेड एक्सपर्ट्स ने फ़िल्म की ओपनिंग 18-20 करोड़ रहने का अनुमान लगाया था, लेकिन ‘मिर्ज़ापुर’ ने इन उम्मीदों को पीछे छोड़ते हुए 25.75 करोड़ की कमाई की औरयह कलेक्शन ‘सैयारा’ (₹22 करोड़) और ‘आवारापन 2’ (₹21.50 करोड़) जैसी हिट फ़िल्मों से भी ज़्यादा रहा है. शनिवार को भी ‘मिर्ज़ापुर द मूवी’ का दबदबा बना रहा और इसने 32 करोड़ की कमाई की थी. रविवार का दिन बहुत ज़बरदस्त रहा, क्योंकि फ़िल्म ने 38.4 करोड़ कमाए.

कुल कमाई 100 करोड़ के पार हो गई है

सोमवार को ‘मिर्ज़ापुर द मूवी’ की कमाई में उम्मीद के मुताबिक थोड़ी गिरावट आई क्योंकि यह हफ़्ते का दिन था, लेकिन फिर भी फ़िल्म ने अपनी पकड़ बनाए रखी और 15.50 करोड़ कमाए. सोमवार के हिसाब से यह बहुत बड़ी कमाई है, इसका मतलब है कि ‘मिर्ज़ापुर द मूवी’ ने भारत में आधिकारिक तौर पर 100 करोड़ नेट का आंकड़ा पार कर लिया है! इसकी कुल कमाई 112.35 करोड़ हो गई है. ‘मिर्ज़ापुर: द मूवी’ हिंदी और तेलुगु डब में रिलीज़ हुई थी, लेकिन इसकी ज़्यादातर कमाई ओरिजिनल हिंदी वर्नज से हुई है. शुक्रवार को रिलीज़ हुई यह फ़िल्म ‘मिर्ज़ापुर’ यूनिवर्स की पहली फ़िल्म है जो बड़े पर्दे पर आई है. इस यूनिवर्स की शुरुआत 2018 में प्राइम वीडियो पर एक स्ट्रीमिंग सीरीज़ के तौर पर हुई थी और तीन सीज़न के दौरान यह भारत की सबसे सफल OTT फ़्रैंचाइज़ी में से एक बन गई.

ओपनिंग वीकेंड पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली चौथी फ़िल्म है

यह फ़िल्म 2026 में रिलीज़ हुई हिंदी फ़िल्मों में ओपनिंग वीकेंड पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली चौथी फ़िल्म है. इससे आगे ‘धुरंधर 2’, ‘बॉर्डर 2’ और ‘टॉक्सिक’ हैं. यह फ़िल्म मिर्ज़ापुर की उस अराजक दुनिया को वापस लाती है, जहां गोलियों की बौछार, धोखे और खूनी दुश्मनी के बीच सत्ता की लड़ाई जारी रहती है. फ़िल्म की कहानी 2018 पर आधारित है और यह शो के पहले सीज़न के एक अनकहे अध्याय की ओर इशारा करती है. इसमें रसिका दुगल, श्रिया पिलगांवकर, श्वेता त्रिपाठी और अभिषेक बनर्जी जैसे कलाकार भी हैं, जो अपने किरदारों को फिर से निभा रहे हैं. जितेंद्र कुमार, रवि किशन और सोनल चौहान जैसे कलाकारों को फ़िल्म में नया जोड़ा गया है. ‘मिर्ज़ापुर: द मूवी’ को Amazon MGM स्टूडियोज़ और एक्सेल एंटरटेनमेंट ने पेश किया है

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शिव की नगर बनारस से निकलकर सपनो की दुनिया में आई हूं....शिल्पी सिंह बनारस वो शहर जो अपनी भड़ी,गंगा और कमाल के खाने के लिए जाना जाता है. 2009 में ... और पढ़ें

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