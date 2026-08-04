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Mirzapur: The Movie का पहला गाना रिलीज, 'दो नंबरी' ने बढ़ाया क्रेज, एक साथ दिखे Guddu, Munna और Kaleen Bhaiya

'मिर्जापुर: द मूवी' का पहला गाना 'दो नंबरी' रिलीज हो गया है, गाने में गुड्डू पंडित, मुन्ना भैया और कालीन भैया की दमदार झलक देखने को मिली है, जिसने फिल्म को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ा दी है.

Written by: Shweta Bajpai Edited by: Shweta Bajpai
Published: August 4, 2026, 5:22 PM IST
Mirzapur: The Movie का पहला गाना रिलीज, 'दो नंबरी' ने बढ़ाया क्रेज, एक साथ दिखे Guddu, Munna और Kaleen Bhaiya
  • ‘मिर्जापुर: द मूवी’ का पहला गाना दो नंबरी रिलीज कर दिया गया है
  • गाने में गुड्डू पंडित, मुन्ना भैया और कालीन भैया की दमदार झलक देखने को मिलती है
  • गाने को धंधा न्योलीवाल ने लिखा, गाया और कंपोज किया है
  • फिल्म 4 सितंबर को हिंदी और तेलुगु में दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी

Mirzapur का नाम लेते ही लोगों में अजीब सा क्रेज देखने को मिलता है. इसकी अब तक 3 किस्तें आ चुकी हैं. अब क्राइम-एक्शन ड्रामा फिल्म ‘मिर्जापुर: द मूवी’ का पहला गाना ‘दो नंबरी’ मंगलवार को मेकर्स ने रिलीज कर दिया गया है. इस गाने में फिल्म के किरदारों की हल्की-सी झलक देखने को मिल रही है. गाने को हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री के बड़े नामों में से एक, धंधा न्योलीवाल ने कंपोज, लिखा और गाया है. उन्होंने अपने गाने के अंदाज, हिट गानों, और दमदार स्टेज परफॉर्मेंस से फैंस के बीच खास पहचान बनाई है.

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यह गाना दर्शकों को फिल्म ‘मिर्जापुर: द मूवी’ की झलक पेश करता है, इसमें सीरीज के सबसे पॉपुलर किरदार देखने को मिलते हैं, जिनमें गुड्डू पंडित (अली फजल), मुन्ना भैया (दिव्येंदु), और कालीन भैया (पंकज त्रिपाठी) शामिल हैं. ‘मिर्जापुर: द मूवी’ में पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु शर्मा और रविकिशन के अलावा श्वेता त्रिपाठी, जितेंद्र कुमार, अभिषेक बनर्जी, रसिका दुग्गल, श्रिया पिलगांवकर, हर्षिता गौर, सुशांत सिंह, मोहित मलिक, शीबा चड्ढा, राजेश तैलंग, कुलभूषण खरबंदा, सोनल चौहान, प्रमोद पाठक और अनंग्शा बिस्वास अहम भूमिका में नजर आएंगे.

4 सितंबर को होगी रिलीज-

‘मिर्जापुर: द मूवी’ एक्सेल एंटरटेनमेंट और अमेजन एमजीएम स्टूडियोज द्वारा बनाई जा रही है. फिल्म का निर्देशन गुरमीत सिंह ने किया है जबकि कहानी पुनीत कृष्णा ने लिखी है. इस प्रोजेक्ट को फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म को हिंदी और तेलुगु भाषाओं में 4 सितंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा.

क्राइम ड्रामा-

वेब सीरीज ‘मिर्जापुर’ 2018 में रिलीज हुई थी और भारत की सबसे प्रभावशाली स्ट्रीमिंग सीरीज में से एक बन गई, जिसने डिजिटल दौर में क्राइम ड्रामा को एक नई परिभाषा दी. यह उत्तर प्रदेश के कानून-विहीन इलाके पर आधारित थी. इसमें सत्ता की लड़ाई, पारिवारिक दुश्मनी, राजनीति और हिंसा के साथ-साथ यादगार किरदार और बेहतरीन कहानी कहने का अंदाज शामिल है. महत्वाकांक्षा और बदले की भावना वाली इस सीरीज ने दर्शकों को गहराई से प्रभावित किया, जिससे इसके डायलॉग, सीन और किरदार सोशल मीडिया और पॉपुलर कल्चर में खूब शेयर किए गए. इस सीरीज ने भारतीय ओटीटी प्लेटफॉर्म को मनोरंजन की दुनिया में एक बड़ी ताकत के तौर पर स्थापित करने में भी मदद की और क्रिएटर्स को गहरे और क्षेत्र-विशेष की कहानियों को आजमाने के लिए प्रोत्साहित किया. (input-आईएएनएस)

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Shweta Bajpai

Shweta Bajpai

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

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