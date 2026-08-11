'मिर्जापुर' ट्रेलर में पंकज त्रिपाठी के इस धांसू डायलॉग ने मचाया धमाल, फिल्म को लेकर बढ़ी फैंस की एक्साइटमेंट

Mirzapur The Movie Trailer Released: मिर्जापुर के चहाने वाले लोगों का अब इंतजार बिल्कुल ही खत्म हो चुका है. लोग फिल्म को लेकर काफी ज्यादा इंतजार में लग जाते हैं. मेकर्स ने फिल्म का हिंट दे दिया था और अब देख लीजिए इसका ट्रेलर भी आ गया है. ‘मिर्जापुर: द मूवी’ का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. इसको फैंस ने काफी ज्यादा पसंद भी किया है. अब ‘मिर्जापुर द मूवी’ को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट लगातार बढ़ती नजर आ रही है और लोग अब ट्रेलर के बाद फिल्म के आने का इंतजार कर रहे हैं. फिल्म के ट्रेलर में एक बार फिर पंकज त्रिपाठी का दमदार अंदाज और उनके डायलॉग को तेजी से वायरल कर दिया है, जिसको फैंस काफी ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं. फिल्म के सभी किरदार फैंस को काफी ज्यादा पसंद भी आए हैं. आइए आपको इसके बारे में अच्छे से बताते हैं.पंकज त्रिपाठी ने जिस तरह से इस किरदार में अपनी भूमिका निभाई है फैंस के दिल में छा गए हैं.
‘मिर्जापुर द मूवी’ को लेकर बढ़ी फैंस की एक्साइटमेंट
फिल्म में पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु, जितेंद्र, रवि किशन, रसिका दुग्गल,श्वेता त्रिपाठी, श्रिया पिलगांवकर ने अपने दमकर किरदार से फैंस के दिलों में राज किया है. फिल्म 4 सितंबर को थिएटर में रिलीज होगी. फैंस अब फिल्म का काफी इंतजार कर रहे हैं. फैंस फिल्म के ट्रेलर को काफी ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं. जब इसी फिल्म को पर्दे पर आगे बढ़ाने की बात सामने आई है, तो दर्शकों की उत्सुकता भी काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है.
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पंकज त्रिपाठी के डायलॉग ने खींचा ध्यान
आपको बता दें ‘मिर्जापुर द मूवी’ में पंकज त्रिपाठी के डायलॉग ने लोगों के बीच एकदम धमाल मचा दिया है. लोगों को उनका किरदार और डायलॉग लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है. पंकज त्रिपाठी की सबसे बड़ी खासियत उनका शांत लेकिन खतरनाक अंदाज ही फैंस के दिल में बस जाता है. ट्रेलर में उनका डायलॉग आते ही फैंस का ध्यान उन्हीं पर टिक गया है. अब डायलॉग्स को लेकर भी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा ही हो रही है. ट्रेलर की शुरुआत पंकज त्रिपाठी के डायलॉग से ही होती है. उनके डायलॉग में उन्होने कहा ‘गद्दी न तो विरासत से मिलती है और न तो सियासत से मिलती है तो सिर्फ और सिर्फ बाहुबल से और टिकती है डर पर. जिस दिन इस पर बैठे, समझो मौत से तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया.’फैंस को उनकी ये वाली लाइन काफी ज्यादा पसंद भी आ रही है.
सोशल मीडिया पर ट्रेलर को लेकर चर्चा
आपको बता दें सोशल मीडिया पर ट्रेलर को लेकर काफी ज्यादा चर्चा भी हो रही है. ‘मिर्जापुर द मूवी’ को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है. फैंस को ये काफी ज्यादा पसंद भी आया है. ‘मिर्जापुर’ की सबसे बड़ी खासियत उसके डायलॉग्स से ही है, जिसको फैंस ने खूब पसंद किया है और यही नहीं सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल भी हो रहा है.
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