Miss Universe 2022 : रैंप वॉक के दौरान लड़खड़ाई हरनाज संधू, Video में देखिए खुद को कैसे संभाला

Miss Universe 2022 : मिस यूनिवर्स 2021 का ताज अपने नाम कर चुकीं ब्रह्मांड सुंदरी हरनाज संधू ने रविवार को अमेरिका की आर बॉनी गेब्रियल को मिस यूनिवर्स 2022 का ताज पहनाया. 71वें मिस यूनिवर्स पेजेंट के ग्रैंड फिनाले में आर बॉनी गेब्रियल ने मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब अपने नाम किया, जबकि मिस वेनेजुएला की अमांडा डुडामेल न्यूमेन से थी, जिन्हें फर्स्ट रनर अप घोषित किया गया. वहीं, मिस डोमिनिकन रिपब्लिक की एंड्रीना मार्टिनेज सेकेंड रनर अप रहीं. ग्रैंड फिनाले में हरनाज संधू ने अपना फाइनल रैंप वॉक किया, इस दौरान वो गिरते-गिरते बचीं. सोशल मीडिया पर इससे संबंधित एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

71वें मिस यूनिवर्स पेजेंट के ग्रैंड फिनाले की रात विनर का ऐलान करने से ठीक पहले फाइनल रैंप वॉक के लिए मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज संधू को स्टेज पर बुलाया गया. हरनाज बैकलेस ब्लैक गाउन में बेहद खूबसूरत लग रही थी. जब रैंप वॉक के लिए वो स्टेज पर आगे बढ़ीं तो उनके पैरों में गाउन फंस गया. इस वजह से वो उन्होंने अपना बैलेंस खो दिया और लड़खड़ा गईं. हालांकि हरनाज ने खुद को संभाला और रैंप वॉक पूरा किया. हरनाज संधू बेहद भावुक नजर आ रही थीं, उनकी आंखों में खुशी और विदाई के गम के आंसू थे.